Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Schalke 04: Manager Horst Heldt stört sich offenbar an der hohen Erwartungshaltung der Schalker Fans. Beim Spiel gegen Mainz seien die Zuschauer "viel zu schnell nervös" gewesen. "Die Fans sollten uns unterstützen, sie sollen auch träumen, und sie sollen auch pfeifen, wenn sie unzufrieden sind, aber das muss nicht gleich nach dem ersten Fehlpass sein", so Heldt. Kicker Werder Bremen: Bei Hoffenheims nächstem Bundesliga-Gegner sorgt der geplante Wechsel des Brasilianers Wesley für Aufregung. Für sechs Millionen Euro sollte er angeblich zu Palmeiras Sao Paulo wechseln. Doch nun droht der Transfer offenbar an den Gehaltsforderungen des Spielers zu scheitern. Bild 1. FC Köln: Nach Berichten über ein angebliches 5-Millionen-Euro-Angebot für Lukas Podolski hat sich nun der Nationalstürmer zu Wort gemeldet. Für ihn sei der "wirtschaftliche Aspekt" nicht entscheiden, laut "Bild"-Zeitung hätte er lieber eine stärkere Mannschaft als mehr Geld. Bild