Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Hertha BSC Berlin: Vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim haben die Berliner Spieler ihre Fans um "bedingungslose" Unterstützung gebeten. Gleichzeitig entschuldigten sich die Profis für die schwachen Leistungen in der Saison. "Uns ist klar, dass wir in vielen Spielen absolute Scheiße gespielt haben und Euch damit oft tief enttäuscht haben", heißt es auf der Internetseite des Vereins. Das Spiel gegen die TSG sei "das wichtigste in der ganzen Saison!" Sport1 1 FC Köln: Im Kampf um den Relegationsplatz fehlt den Kölnern möglicherweise Nationalspieler Lukas Podolski. Der Torjäger konnte gestern wegen Magen-Darm-Problemen nicht trainieren. Köln spielt morgen gegen den FC Bayern München. Sport1 FC Augsburg: Nach dem der Klassenerhalt bei Aufsteiger gesichert ist, gibt es plötzlich Unruhe im Verein. Nach Medienberichten könnte Trainer Jos Luhukay seinen Vertrag in Augsburg vorzeitig kündigen. Er ist offenbar verärgert, weil der neue Manager die Verträge mit seinem Trainerstab noch nicht verlängert hat. Sport1