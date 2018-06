Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Borussia Dortmund: Stürmer Kevin Großkreutz hat sich die Skyline von Dortmund auf die Wade tätowieren lassen. Er sei stolz auf die Stadt, erklärte der 22-jährige. Bild Borussia Mönchengladbach: Gegen Greuther Fürth hat der Fussball-Erstligist eine 1-2-Niederlage kassiert. Der entscheidende Treffer fiel in der zweiten Halbzeit durch einen Handelfmeter. Sport1 Hannover 96: Die Niedersachsen haben den polnischen U21-Nationalspieler Artur Sobiech verpflichtet. Der Stürmer von Polonia Warschau erhält einen Dreijahresvertrag. Sport1 Stuttgart: Die umgebaute Mercedes-Benz-Arena bringt dem VfB pro Heimspiel 120.000 Euro mehr an Ticketeinnahmen. Denn nun gibt es keine verbilligten Plätze mehr, von denen man schlecht sieht. Der Durchschnittspreispro Karte erhöht sich dadurch um zwei Euro. Stuttgarter Nachrichten Leverkusen: In die Diskussion um den Abschied von Michael Ballack aus der Fussball-Nationalmannschaft mischt sich nun auch Christoph Daum ein. Er wirft dem Verband "Pseudo-Diplomatie" vor. "Herumeiern" gehe nicht, so Daum, das habe "Michael nicht verdient". Express Schalke 04: Verteidiger Sergio Escudero hat sich einen Leistenbruch zugezogen und ist bereits operiert worden. Wie lange der 21-jährige ausfällt ist noch unklar. Express