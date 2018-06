Aktuelle Nachrichten aus der Liga

1. FC Kaiserslautern: Bei den Pfälzern werden nun die Fans gesucht, die am Sonntag beim Training den israelischen Spieler Itay Shechter beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Der Verein vermutet, dass es sich um Hooligans handelt, die schon lange Stadionverbot in Kaiserslautern haben. Inzwischen hat auch die Polizei die Ermittlungen aufgenommen Bild 1. FC Köln: Stürmer Milivoje Novakovic lässt sich nun in seiner Heimat Slowenien behandeln. Der Angreifer hat Probleme mit der Hüfte. Eine erste Untersuchung am vergangenen Wochenende hat keinen Befund ergeben. Ob Novakovic am Sonntag gegen die TSG spielen kann, ist noch unklar. Express St. Pauli: Der Zweitligist muss beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC einen Teil seiner Fans aussperren. 5.800 Plätze werden bei der Partie am 12. März frei bleiben. Das hat das DFB-Sportgericht entschieden. Das Gericht bestraft so einen Vorfall vom Dezember vergangenen Jahres. Damals war ein Spieler von Eintracht Frankfurt von einer Kassenrolle getroffen worden, die ein 20-jähriger Fan geworfen hatte. Sport1