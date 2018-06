Aktuelle Nachrichten aus der Liga

1. FC Kaiserslautern: In der Pfalz beschäftigt man sich schon mit dem Neuaufbau nach dem Bundesliga-Abstieg. Die meisten Spieler haben auch Verträge für die zweite Liga. Die Verträge von Knaller, Bugera und De Witt laufen aus. Bei Trapp gibt es eine Ausstiegsklausel mit Ablöse. Bild Bayern München: Arjen Robben wird seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister angeblich bis 2015 verlängern. Ende des Monats soll der neue Vertrag unterzeichnet werden. Sport1 1. FC Nürnberg: Der Club muss bis zum Saisonende auf Adam Hlousek verzichten. Der 23-jährige erlitt im Spiel gegen die Bayern einen Riss im vorderen Kreuzband und im Innenmeniskus. In den nächsten Tagen soll Hlousek in Augsburg operiert werden. Sport1