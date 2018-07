Aktuelle Nachrichten aus der Liga

1. FC Kaiserslautern: Drei Spieler des FCK sollen von der Polizei aus einem Bordell geholt worden sein. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung handelt es sich um Tobias Sippel, Thanos Petsos und Ivo Ilicevic. Die drei sollen erst auf dem Altstadfest in Kaiserslautern gefeiert haben und anschließend ins "Eros Center" im Gerwerbegebiet gefahren sein. Auf dem Weg dorthin sollen sie ein geparktes Fahrzeug gerammt haben, so das Boulevardblatt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Bei Torwart Sippel soll schließlich ein Alkoholwert von 1,6 Promille festgestellt worden sein. Bild Werder Bremen: Torwart Tim Wiese ist offenbar zu einem Wechsel nach Wolfsburg bereit. Man kann darüber reden, sagte der Keeper nun in einem Interview. Rhein-Neckar-Zeitung VfL Wolfsburg: Trainer Felix Magath bleibt im Fall Diego unversöhnlich. Der Coach hat erneut bekräftigt, dass es für den Brasilianer in Wolfsburg keine Zukunft gibt. Diego darf zwar bei den Wölfen trainieren, allerdings nur, bis er einen neuen Verein gefunden hat. Sport1 Borussia Mönchengladbach: Die Borussia will Stürmer Mo Idrissou und Vizekapitän Tobias Levels loswerden. Beide haben allerdings noch laufende Verträge. Idrissou hat allerdings schon deutlich gemacht, dass er nicht an einen Wechsel denkt. Express 1. FC Köln: In der Kölner Innenstadt ist das Auto von Torwart Michael Rensing geknackt worden. Die Diebe haben die Wertsachen mitgenommen, einen Stapel Autogrammkarten von Rensing ließen sie zurück. Express VfB Stuttgart: Der VfB würde Christian Träsch gerne für zehn Millionen Euro an den VfL Wolfsburg verkaufen, doch so richtig begeistert sind die Niedersachsen davon nicht. Offenbar würde der VfL viel lieber ein Tauschgeschäft machen: Träsch kommt zu Wolfsburg und der VfB bekommt Sascha Riether. Stuttgarter Nachrichten