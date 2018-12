Aktuelle Nachrichten aus der ersten und zweiten Fussball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt: Der Aufsteiger will nun den Sprung in die Europa-League schaffen. "Wir können jetzt erstmals davon ausgehen, den Klassenerhalt geschafft zu haben. Nachdem das realisiert ist, wäre es unnatürlich, sich kein neues Ziel zu setzen", sagte Vorstandschef Bruchhagen in einem Interview. Kicker

Bayer Leverkusen: Sebastian Boenisch verlängert bei Bayer Leverkusen. Der 26-jährige Pole hat nun einen Vertrag bis zum Jahr 2016 unterschrieben. Sport1

1. FC Nürnberg: Der ehemalige Kapitän der TSG Hoffenheim Per Nilsson ist wieder in die schwedische Nationalelf berufen worden. Der 30-jährige ist im Kader für das Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Sein letztes Länderspiel machte Nilsson vor sechs Jahren. Bild