Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Schalke 04: Das 0-0 gegen AEK Lanarka in der Europa-League war für den deutschen Pokalsieger möglicherweise gleich doppelt schmerzhaft. Denn Torjäger Klaas-Jan Huntelaar hat sich dabei verletzt und fällt vielleicht länger aus. Zwar gibt es noch keine konkrete Diagnose, ein Jochbeinbruch wird aber nicht ausgeschlossen. Ob Huntelaar gegen Hannover am Sonntag spielen kann, ist fraglich. Sport1 FC Augsburg: Im bayrischen Derby gegen den FC Bayern München muss der Aufsteiger am Sonntag auf Torwart Simon Jentzsch verzichten. Der Keeper leidet unter einer Fingerverletzung. Auch Augsburgs Kapitän Uwe Möhrle fällt aus. Sport1 Borussia Mönchengladbach: Der Mannschaft von Trainer Favre fehlt auch am Wochenende in Berlin Stürmer Igor de Camargo verzichten. Er konnte bisher noch nicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dafür sind Martin Stranzl und Juan Arango wieder fit. Express