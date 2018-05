Bayern München feiert die Wiedergeburt von "Robbéry" und Gomez

Zur falschen Zeit am falschen Ort: 1899 Hoffenheim erwischte den FC Bayern München vor 69.000 Zuschauern in der Allianz Arena zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Münchner in der Liga und der Champions League mächtig unter Druck. Vier Tage vor dem Rückspiel gegen den FC Basel (Hinspiel 0:1) schossen sich die Münchner aber zurück in die Spur und feierten dabei die Wiedergeburt des Duos "Robbéry", sowie von Stürmer Mario Gomez. Gomez gelangen nach drei torlosen spielen 3 Treffer, Robben nach 5 torlosen Spielen zwei Tore.

Für 1899 Hoffenheim war es ein Debakel. Die höchste Niederlage in vier Jahren Bundesliga. (Einmal verlor die TSG in Leverkusen 2008 mit2:5, einmal 2:6 in der Regionalliga gegen Offenbach 2005, sowie 1:5 im Jahr 2002 im DFB-Pokal gegen Köln) Bayern mit knapp 61% Ballbesitz im ersten Durchgang. Hoffenheim mit nur einem Torschuss, Bayern in einem unfassbaren Rausch.

Den ersten Rückschlag erlitt 1899 schon vor Spielbeginn: Fabian Johnson verletzte sich kurz vor Spielbeginn, erleidet eine Oberschenkelverhärtung. Isaac Vorsah ersetzte ihn, erfuhr erst 5 Minuten vor Anpfiff von seinem Einsatz. Markus Babbel hatte defensiv umgestellt. Von seinem üblichen 4-4-1-1 aus den ersten vier Pflichtspielen stellte er auf 4-1-4-1 um, noch einen Tick defensiver. Für Johnson rückte Williams nach rechts, machte aber gegen Frank Ribéry in Weltklasse beinahe keinen Stich. Isaac Vorsah rückte auf die 6er-Position und Sebastian Rudy als 8er nach vorne in die Viererkette.

Doch weder Vorsah, noch Williams konnten sich in der Kürze der Zeit auf ihre neuen Rollen umstellen. Vorsah spielte nicht wie ein 6er, sondern stand viel zu tief. Das hatte weitreichende Konsequenzen: Im Mittelfeld hatten die Bayern von Anfang an zu viel Platz:

1. Minute: Vorsahs erster Ballkontakt ein Fehlpass zu Ribéry. Der Franzose geht zum Konter. Seine Flanke auf Gomez kann Vestergaard noch klären. In der 3. Minute zieht Robben eine Ecke aufs kurze Eck. Vorsah schlägt den Ball nicht durch, Starke muss eingreifen.

In der 5. Minute begann dann der Untergang: Ribéry tanzt auf Rechts Williams aus, spielt zu Robben, der wiederum Thomas Müller auf der rechten Außenbahn anspielt. Müller flankt, Tom Starke kann den Ball nur flach nach vorne abwehren. Gomez steht goldrichtig: 1:0.

Bayern weiter im Vormarsch. Unaufhörlich rollten die Angriffswellen auf das Hoffenheimer Tor. 8. Minute: Ribéry legt auf Müller mit der Hacke ab, doch Vestergaard kann den Schuss gerade noch blocken. Nur drei Minuten später. Hoffenheimer Chaos im Strafraum: Gomez Schuss kann Vestergaard noch abwehren, Lahm schaltet am schnellsten, legt den Ball am Abwehrspieler vorbei und wird von Marvin Compper von hinten gefoult. Robben verwandelt den Elfmeter sicher zum 2:0 (12. Minute).

In der 17. Minute flankt Ribéry mustergültig auf Robben, doch der tritt am 11-Meter-Punkt mit guter Sicht aufs Tor über den Ball. In der 17. Minute klingelt es dennoch wieder. Kroos tanzt sich durch das defensive Mittelfeld der TSG und zieht aus 20 Metern ab. Weil kein TSG-Spieler angreift, kann Kroos den Ball genau ins Eck zielen: 3:0.

Bayern auch in der Folge ohne Gnade. In der 28. Minute wackelt Kroos erneut die schwachen Weis, Vorsah und Vestergaard aus. Sein Schuss schrammt nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Nur eine Minute später der nächste Treffer: Ribéry tanzt sich durch zwei Hoffenheimer hindurch, Robben geht auf rechts ab zum Konter, mustergültig von Ribéry bedient. Robben entscheidet sich gegen ein Abspiel auf den frei stehenden Müller und geht an Tom Starke vorbei: 4:0.

Michael Schütz von der Westfalenpost träumt auf der Pressetribüne bereits von einem 12:0 von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund aus dem Jahr 1978. Damals stand es zum selben Zeitpunkt ebenfalls 4:0. Fünffacher Torschütze nach 90 Minuten damals: Jupp Heynckes, der heutige Bayern-Trainer.

In der 30. Minute stellt Markus Babbel sein Team um. Vorsah geht in die Innenverteidigung, Vestergaard dafür nach vorne. Es half wenig. Bayern blieb im Zentrum übermächtig.

35. Minute: Compper schießt Mario Gomez an, der Ball prallt zu Robben, der nach Außen zu Frank Ribéry spielt. Der Franzose flankt zurück in den Strafraum. Hoffenheim noch unsortiert, Gomez köpft zum 5:0 ein.

38. Minute dann endlich Hoffenheims erste Chance. Firmino, der bisher ohne Bindung zum Spiel geblieben war, zieht vom 16er ab. Sein Aufsetzer geht am Tor vorbei. Danach wieder Bayern am Ball. 42. Minute: Gomez tanzt im Strafraum Tango mit Vorsah, bringt den Ball aber nicht zum frei stehenden Robben. Stattdessen flankt Gomez auf Müller, der frei stehend am 5-Meter-Raum den Ball nicht an Starke vorbeibringt. Auch Ribéry und Kroos nutzen ihre Chancen in der letzten Minute vor der Halbzeit nicht und Hoffenheim rettet sich endlich in die Kabine.

Auch nach der Pause ging es weiter, wie gehabt. 48. Ecke Ribéry, Kopfballtor Mario Gomez: 6:0. Bei der TSG lief an diesem Tag einfach alles aus dem Ruder. 55. Müller spitzelt den Ball an Tom Starke und am Tor vorbei.

58. Konter von Robben auf Ribéry. Der Franzose umkurvt Torwart Tom Starke und schiebt zum 7:0 ein. Zu diesem Zeitpunkt war sogar Bayerns höchster Sieg der Bundesligageschichte, ein 11:1 gegen Borussia Dortmund.

61. Minute: Robben passt mit dem Außenrist zu Müller, der sofort volley abzschließt. Tom Starke kann im kurzen Eck halten, ehe Müller für Bastian Schweinsteiger, der nach langer Verletzung sein Comeback feierte, ausgewechselt wurde.

Sandro Wieser, der in der 62. Minute für den schwachen Firmino eingewechselt wurde, feierte sein Bundesligadebüt. Auch danach Bayern besser.

70. Robben geht im Strafraum an zwei Verteidigern vorbei, doch sein Lupfer über Tom Starke ist zu nachlässig. Starke kann halten. 75. Minute, ein Lebenszeichen von der TSG. An einem Rudy-Eckball fliegt Vorsah nur knapp vorbei. Danach wieder Bayern. Ein Fernschuss von Kroos geht am Tor vorbei (77.).

In der 85. Minute der Ehrentreffer für 1899. Allerdings durch einen Bayern-Spieler. Luiz Gustavo bringt den Ball unfreiwillig zum 1:7 ins eigene Tor. Mehr passierte nicht mehr. Danach schrammte sogar noch Rudys Freistoß (88.) am Außennetz vorbei.

Hoffenheim stürzt mit der höchsten Niederlage der Bundesliga-Geschichte in der Tabelle auf Rang 12. Bayern meldet sich dagegen eindrucksvoll im Titelkampf zurück.

