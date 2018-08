Die Presseschau zum Spiel bei Bayern

Markus Babbels Serie hält an. Bei seinem Ex-Klub Bayern München kann Babbel als Trainer nicht gewinnen. Die TSG unterlag durch einen Doppelpack von Frank Ribéry beim Rekordmeister und fällt in der Tabelle damit auf Rang 12 zurück. Eine Erklärung für die schwarze Serie lieferte Babbel am Sonntag im "Sport 1 Doppelpass": "Schon wieder musste ich mich in der blauen Kabine umziehen. Ich bin ein Roter." Bayern München stellt damit den Startrekord von sieben Siegen zum Saisonauftakt ein. Kurios: Das schafften auch der 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 schon einmal - und jedes Mal wurde Borussia Dortmund Meister.

