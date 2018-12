Sinsheim (pami) Nach einer spannenden Bundesligapartie trennen sich die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Schalke 04 mit 1:1 (0:0). Beide Treffer fielen durch einen Elfmeter. Andrej Kramaric brachte die Kraichgauer zunächst in Führung (59. Minute), Nabil Bentaleb glich für seine Farben aus (73.)

Gegenüber der 2:3-Pleite gegen Schachtar Donezk veränderte Julian Nagelsmann die Hoffenheimer Startaufstellung auf drei Positionen. Nico Schulz, Havard Nordtveit und Adam Szalai blieben draussen, für sie spielten Kasim Adams, Florian Grillitsch und Joelinton. Wie so oft ging die TSG, ganz in Blau gekleidet, das Spiel offensiv an. Steven Zuber, der über die linke Seite immer wieder für Betrieb sorgte, prüfte Schalke Torwart Ralf Fährmann mit einem satten Schuss aus 20 Metern (2. Minute). Vier Minuten später probierte es der Schweizer erneut, dieses Mal war die Latte dem Führungstreffer für die TSG im Weg.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04



























Nach flottem Beginn beruhigte sich die Partie anschließend ein wenig, wobei beide Seiten auf ihre Chancen lauerten. Guido Buchstaller war dabei für die Gäste ein ständiger Anspielpunkt. Allerdings verpasste es der Österreicher in der 20. Minute im Strafraum auf den aussichtsreichen Kollegen quer zu legen - Glück für die TSG. Auch die Hoffenheimer vergaben eine gute Chance. Kerem Demirbay erwischte einen Flachpass von der linken Seite im Zentrum, schoss aber den bereits liegenden Fährmann an. Auch Joelintons Nachschuss parierte der an diesem Tag starke Schalker Keeper (28.). Im direkten Gegenzug war es wieder Burgstaller, der nach einem Kopfball von Nabil Bentaleb von der rechten Seite nur das Außennetz traf.

Kurz vor der Pause hatte die TSG dann das Glück auf der eigenen Seite. Marco Caligiuri brachte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, der grätschende Steven Zuber bekam das Leder an die Hand. Schiedsrichter Robert Kampka entschied zunächst auf Elfmeter für S04, doch der Videoschiedsrichter aus Köln meldete seine Bedenken an. Kampka nahm den Elfmeter nach eigener Betrachtung zurück (42.) Somit ging es nach einer turbulenten Halbzeit torlos in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff blieb Schiedsrichter Kampka weiter im Mittelpunkt. Ishak Belfodil schoss im Liegen von der Strafraumkante Richtung Schalker Tor. Der Ball sprang an den ausgestreckten Arm von Bastian Oczipka. Bei diesem Handspiel meldete sich der Videoschiedsrichter nicht, somit durfte Kramaric zum fälligen Elfmeter antreten. Der Kroate verwandelte sicher - sein fünftes Saisontor (59.).

In der 67. Minute bot sich Suat Serdar die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Querpass tauchte er völlig frei vor dem Hoffenheimer Tor auf. Weil der Schalker sich den Ball allerdings noch auf den rechtem Fuß legen musste, konnte sich Adams noch in den Schuss werfen. Eine klasse Tat des Neuzugangs. Doch auch die Schalker sollten ihre Chance aus elf Metern noch bekommen. Caligiuri zog nach 72 Minuten in den Strafraum und wurde dabei leicht von Ermin Bicakcic touchiert. Bentaleb trat zum berechtigten Strafstoss an und verwandelte den zweiten Elfmeter des Tages zum Ausgleich.

Kurze Zeit später hätte der Algerier beinahe auch das 2:1 besorgt. Aus rund 25 Metern zog er volley ab, Baumann konnte den Schuss gerade noch aus der Ecke kratzen (77.). Bei der folgenden Ecke kam Weston McKennie völlig frei zum Kopfball, fand aber in Baumann seinen Meister. Nach dem Ausgleich waren die Schalker dem Siegtreffer näher, die TSG kam nicht mehr so richtig in die Offensive. Erst in der Nachspielzeit kam man noch einmal gefährlichs vors Schalker Tor. Joelinton kam nach einem Freistoss zum Kopfball, wieder einmal hielt Fährmann. So blieb es beim Unentschieden.

So spielte die TSG: Baumann, Bicakcic, Vogt, Adams, Kaderabek, Grillitsch, Zuber (70. Schulz), Demirbay, Kramaric (64. Nelson), Belfodil (80. Szalai), Joelinton