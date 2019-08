Zuzenhausen. (RNZ) Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt mit dem Erstrunden-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers eröffnet die TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim am morgigen Samstag mit dem Spiel gegen den FC Sevilla (15.30 Uhr) offiziell die Saison.

Die Spanier gewannen von 2014 bis 2016 gleich dreimal hintereinander die Europa League und belegten in der abgelaufenen Spielzeit in der spanischen Primera División den sechsten Tabellenplatz. Genau wie bei den Kraichgauern - Alfred Schreuder hat die Nachfolge des nach Leipzig gewechselten Julian Nagelsmann angetreten - haben die spanischen Gäste mit dem ehemaligen Nationalcoach Julen Lopetegui einen neuen Trainer.

Bis zum ersten Bundesligaheimspiel müssen sich die Fans der TSG noch ein wenig gedulden. Nach der Pokalaufgabe beim Drittligisten starten die Hoffenheimer am Sonntag, den 18. August um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt in die kommende Erstliga-Runde und empfangen dann am Samstag, den 24. August (15.30 Uhr) den SV Werder Bremen.