Zuzenhausen. (dpa) Das Gesamtfazit der vergangenen Trainings- und Testwochen vor seiner letzten Saison als Trainer von 1899 Hoffenheim fiel bei Julian Nagelsmann positiv aus. «Insgesamt war die Vorbereitung sehr gut, wir haben gut gearbeitet», sagte der 31-Jährige am Samstag nach dem 1:1 gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar, bei dem 9450 Zuschauer zur Saisoneröffnung in die Sinsheimer Arena gekommen waren. «Der Gegner war besser als die vorherigen. Dennoch ist es gegen so eine hoch stehende Kette ohne Druck auf den Ball eigentlich möglich, acht Tore zu schießen», sagte Nagelsmann, der im Sommer 2019 zu RB Leipzig wechselt.

Dass die Hoffenheimer Offensivabteilung acht Tore schießen kann, bewies sie unter anderem beim 8:2 gegen den SC Heerenveen vor zwei Wochen. Gegen Eibar traf lediglich Abwehrspieler Ermin Bicakcic nach einer Ecke. «Es war eine wellenhafte Leistung heute mit guten und weniger guten Phasen», befand der Trainer. Zum Start in die neue Spielzeit wartet am kommenden Wochenende das Pokal-Gastspiel beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Wenige Tage später gastieren die Kraichgauer am 24. August zur Bundesliga-Eröffnung bei Meister FC Bayern.

Dafür muss Nagelsmann zunächst auf Mittelfeldspieler Kerem Demirbay verzichten. Der 25-Jährige zog sich beim Test gegen Eibar eine Außenbandruptur im linken Knöchel zu und steht wohl mehrere Wochen nicht zur Verfügung. «Es sieht nicht gut aus. Er muss auf jeden Fall zum Kernspin», hatte Nagelsmann über seinen Profi, der 2017 mit der deutschen Nationalmannschaft den Confederations Cup in Russland gewonnen hatte, gesagt. Mit Andrej Kramaric (Innenbanddehnung) und Florian Grillitsch (Oberschenkelprobleme) fallen derzeit noch weitere Schlüsselspieler aus.