Sinsheim. (pami) Noch sind die Gegner der TSG 1899 Hoffenheim für das Abenteuer Champions-League nicht bekannt. Dennoch sollten sich alle, die eines der drei TSG-Heimspiele live sehen wollen, frühzeitig um Karten kümmern. Der Vorverkauf für Dauerkarteninhaber ist bereits abgeschlossen, ab Dienstag den 28. August um 9 Uhr können dann alle Mitglieder der TSG (Stichtag des Eintritts ist der 30. Juni 2018) an Tickets kommen. Dabei ist es allerdings nur möglich, ein sogenanntes "3er-Paket" zu erwerben, also ein Ticket für jedes Heimspiel in der Gruppenphase. Das Limit pro Mitglied liegt dabei bei zwei Karten. Einzelkäufe sind nicht möglich. Zu kaufen sind die mit Sicherheit begehrten Tickets über das Online-Portal der TSG, sowie die Vorverkaufsstellen an der Arena.

Der Vorverkauf für Mitglieder endet am 07. September um 18 Uhr. Sollte es dann noch Karten für das erste Heimspiel geben, gehen diese zunächst noch einmal als Einzelverkauf an alle Mitglieder. Erst danach kommen die Tickets in den freien Verkauf.

Wir werden Sie darüber zeitnah informieren. Alle Informationen zum Ticketverkauf für die Königsklasse finden Sie auch auf der Website der TSG. Dort sind auch Informationen zur Umwandlung von Stehplätzen, sowie die Bestellformulare und Preislisten zu finden.