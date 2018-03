Sinsheim. (pami) Es ist wieder etwas Ruhe eingekehrt im Kraichgau. Nach den Aufregungen rund um die Pfiffe aus der Fankurve beim Unentschieden gegen den SC Freiburg zeigte die TSG gegen den FC Augsburg die richtige Reaktion. Dank eines glänzend aufgelegten Andrej Kramaric reiste man mit einem 2:0 im Gepäck zurück in den Kraichgau. In der heimischen Rhein-Neckar-Arena soll nun gegen den VfL Wolfsburg nachgelegt und damit endgültig wieder der Kontakt an die oberen Tabellenplätze hergestellt werden.

Personell gibt es einige Sorgenfalten im Kraichgau. Dennis Geiger, Mark Uth und Kramaric mussten unter der Woche kürzer treten. Zumindest bei dem Kroaten sieht es allerdings gut aus für einen Einsatz gegen die Wölfe.

Für das Heimspiel gegen den Tabellen-15. sind (Stand Donnerstagnachmittag) erst rund 25 000 Tickets verkauft worden. Alle, die es noch ins Stadion zieht, finden auf der vereinseigenen Website Informationen zu den Restkarten. Auch für die Anreise an die Arena lohnt sich ein Blick auf die Vereinswebsite. Bitte beachten Sie die beiden Dauerbaustellen auf der A6 zwischen Wiesloch und Sinsheim sowie zwischen Weinsberg und Bad Rappenau. Diese können die Anreise mit dem PKW behindern.

Hinzu kommt, dass an diesem Wochenende die Messe "Faszination Modellbau" stattfindet. Die Veranstalter rechnen mit einem großen Beuscherandrang. Die Parkplätze 12 und 13 stehen deshalb nicht für Stadionbesucher zur Verfügung. Auch der Parkplatz 9 wird teilweise von Messebesuchern genutzt. Die Polizei rechnet vor allem bei der Abreise mit längeren Wartezeiten.

Umfrage Saison-Voting 1899 Hoffenheim Wo landet die TSG am Ende der Spielzeit 17/18 Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 6 Platz 7 bis 10 Platz 11 bis 15 Platz 16 bis 18

Die 90 Minuten in Sinsheim lassen sich natürlich auch bequem am heimischen TV verfolgen. Wie gewohnt berichtet der Pay-TV-Sender Sky live, ab 13.00 beginnt die Übertragung. Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher führen gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Spiel kommentiert Holger Pfandt, in der Konferenz wird Klaus Veltman zu hören sein.

Ab 18.30 gibt es in der "Sportschau" der ARD dann die ersten Bilder im Free-TV.

Bis zu den Zusammenfassungen empfehlen wir Ihnen den Spielbericht, der direkt nach Abpfiff auf rnz.de verfügbar sein wird. Auch die wichtigsten Stimmen aller Beteiligten werden wir Ihnen im Verlauf des Abends liefern. Am Montag folgt, wie gewohnt, eine ausführliche Analyse der hoffentlich spannenden 90 Minuten gegen die Wölfe in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für die RNZ vor Ort in Sinsheim ist Achim Wittich.