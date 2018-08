Von Michael Wilkening

Sinsheim. Es war ein Moment voller Adrenalin, der im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim offenbarte, dass der die neue Regionalliga-Saison für den SV Waldhof nun richtig begonnen hatte. Als Jannik Sommer den Ball mit einem wunderbaren Schlenzer ins Tor geschaufelt hatte und danach in Richtung der Mannheimer Fans rannte, fiel nicht nur von dem Mittelfeldspieler viel Ballast ab - auch die Anhänger vergaßen kurzzeitig den Schmerz und den Ärger der vergangenen Monate. Sommers Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 2:1 (0:0)-Sieg des SVW bei der U 23 der TSG Hoffenheim entlastete den gesamten Klub.

"Wir haben heute nicht nur gegen die Hoffenheimer gespielt", sagte Bernhard Trares später. Der Trainer der Waldhöfer ist ein erfahrener Fußballlehrer, der schon viele Saisons selbst gespielt oder am Spielfeldrand Verantwortung getragen hat. "Wir haben heute auch gegen die Heimniederlage gegen Ulm gespielt und gegen die große Hitze", erklärte der Heppenheimer. Die Waldhöfer haben Ambitionen und deshalb wären zwei Partien zu Beginn ohne Sieg im Umfeld schwer vermittelbar gewesen. Die Erleichterung nach dem verdienten Erfolg im Kraichgau war deshalb groß.

Groß war die Freude von Trares nach dem 1:0 auch, denn die Entstehung bringt Trainer-Herzen dazu, schneller zu schlagen. Die Waldhöfer setzten ihren Gegner in dessen Hälfte unter Druck, Timo Kern eroberte den Ball und nach einer schnellen Kombination über Maurice Deville und Valmir Sulejmani schoss Dorian Diring aus zehn Metern zum 1:0 ein. Drei Minuten nach der Pause gingen die Mannheimer in Führung und in der 59. Minute sorgte der agile Sommer mit seinem Kabinettstückchen für das 2:0. Erst in der Schlussphase - nach dem überraschenden Anschlusstreffer des eingewechselten Rui-Jorge Monteiro-Mendes in der 78. Minute - wurde es für den SVW hektisch, den Sieg verteidigten die ermüdenden Blau-Schwarzen aber.

"Über 90 Minuten geht das Ergebnis in Ordnung", sagte Marco Wildersinn. Der Hoffenheimer Coach war enttäuscht, wirkte nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel der jungen Saison aber gefasst. "Wir haben gegen Steinbach und Waldhof gespielt, das sind zwei richtig gute Mannschaften, die große Ambitionen haben", erklärte Wildersinn. Für seine junge Mannschaft, die vor der Saison neu zusammengestellt wurde, kamen Kontrahenten dieses Kalibers wohl schlicht zu früh. Hinzu kam, dass mit Robin Szarka eine Stütze des Teams rotgesperrt fehlte. "Uns fehlt in einigen Bereichen einfach noch ein kleines Stück", befand der Hoffenheimer Trainer.

Am Einsatz der TSG-Talente lag es nicht, denn beide Mannschaften brachten viel Tempo ins Spiel, was angesichts von Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke erwähnenswert ist. Deshalb werden die Verantwortlichen der Hoffenheimer U 23 nicht hektisch, sondern arbeiten in Ruhe weiter.

Am Mittwochabend um 19 Uhr gastieren sie in Balingen und empfangen anschließend den FK Pirmasens - gegen die nächsten Gegner sollten Punktgewinne eher möglich sein. Zudem dürfte das Team dann auch wieder etwas anders aussehen, denn nach der Rückkehr der Profis aus dem Trainingslager könnten Akteure wie Alfons Amade oder Christoph Baumgartner wieder in der U 23 Spielpraxis sammeln.

"Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess und heute haben vier Spieler ihr Regionalliga-Debüt gefeiert", erklärte Wildersinn.

Soll heißen: Es fehlt an Erfahrung im Männer-Fußball - doch dieses Manko sollte Woche für Woche geringer werden.

TSG Hoffenheim II: Drljaca - Rettig (71. Monteiro-Mendes), Hüttl, Strompf, Lässig - Wöhrle (54. Foshag) - Ludwig (78. Ekene), Bender - Wähling, Gösweiner, Alberico.

SV Waldhof: Scholz - Just, Schultz, Conrad, Celik - Marco Schuster - Diring, Kern, Sommer (87. Weik) - Deville (84. Nag), Sulejmani (89. Flick).

Schiedsrichter: Fritsch (Bruchsal); Zuschauer: 960; Tore: 0:1 Diring (48.), 0:2 Sommer (59.), 1:2 Monteiro-Mendes (78.).