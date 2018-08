Balingen. (miwi) Die U23 der TSG Hoffenheim hat im dritten Spiel der Regionalliga-Saison den ersten Punkt gewonnen. Beim Aufsteiger TSG Balingen schaffte die Mannschaft von Marco Wildersinn ein 0:0-Unentschieden, das vor 2500 Zuschauern am Ende der 90 Minuten gerecht war. Schließlich mussten die Hoffenheimer einige brenzlige Situationen überstehen.

Es hätte aber auch für einen Dreier reichen können, denn der eingewechselte Rui-Jorge Monteiro-Mendes lief in der 79. Minute alleine auf das Balinger Tor zu. Doch der Stürmer wurde im letzten Moment noch abgefangen und vergab deshalb die beste Möglichkeit auf den Sieg. In der Nachspielzeit mussten die Hoffenheimer noch einmal zittern, als Marc Pettenkofer völlig frei zum Abschluss kam, doch auch er brachte den Ball nicht im Tor unter. In der ersten Halbzeit hatte die TSG Probleme, Kontrolle über die Partie zu erlangen, erst nach der Pause steigerten sich die Wildersinn-Schützlinge. Letztlich war das aber zu wenig, um drei Punkte zu gewinnen.

TSG Hoffenheim: Drljica - Amade, Rettig, Strompf, Ludwig, Gösweiner, Wähling (84. Ekene), Chana, Lässig, Alberico, Foshag (69. Monteiro-Mendes).