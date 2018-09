Zuzenhausen. (jog) Düsseldorf, Donezk und Dortmund - der TSG 1899 Hoffenheim stehen "D-Days" bevor. Am Samstag (15.30 Uhr) ruft die Bundesliga-Pflicht bei Aufsteiger Düsseldorf, am Dienstag geht es mit einem Sonderflug von Baden-Baden nach Charkiw in die Ukraine und bereits am Samstag freut sich die TSG-Fangemeinde auf das Topspiel gegen Borussia Dortmund in der Rhein-Neckar-Arena.

Am Lazarett hat sich derweil nichts verändert, Trainer Julian Nagelsmann muss wohl im Rheinland auf acht Akteure (Demirbay, Amiri, Adams, Hübner, Rupp, Geiger, Bicakcic und Akpoguma) verzichten. Nur im Fall von Bicakcic und Akpoguma besteht ein kleiner Hoffnungsschimmer auf einen Einsatz.

Nagelsmann lobte Donnerstag bei der Pressekonferenz die Fortuna: "Das ist eine Mannschaft, die kicken kann und kicken will." Rund 800 Fans werden die TSG in der Merkur Spiel-Arena unterstützen.