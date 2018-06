Zuzenhausen. (pami) Mit den Abgängen von Mark Uth (zum FC Schalke 04) und Serge Gnabry (Leihende, zurück zum FC Bayern) hat die TSG 1899 Hoffenheim bereits zwei Stammspieler verloren. Mit Kevin Vogt, an dem der FC Bayern offenbar Interesse hat, steht nun der Verlust einer dritten Säule im Raum. Einen möglichen Wechsel an die Isar hat Sportdirektor Alexander Rosen nun allerdings im "Kicker" teilweise dementiert.

Er sei "sehr zuversichtlich", dass der 26-Jährige auch nächste Saison das Hoffenheimer trage. Man habe "diesmal keinen Druck, hohe Erträge durch Transfers generieren zu müssen für eine schwarze Null." Vogt besitzt im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2020.

Den zwei Abgängen stehen bislang mit Leonardo Bittencourt, Ishak Belfodil und Joshua Brenet drei Neuzugänge gegenüber. Dennoch will man im Kraichgau für die kommende Saison weiter aufrüsten. Dabei kursieren einige Namen, unter anderem Tatsuya Ito, Vincenzo Grifo und Karl Toko-Ekambi.

Erstgenannter überzeugte in der abgelaufenen Saison beim Absteiger aus Hamburg und wird laut dem "Kicker" mit der TSG in Verbindung gebracht. Der 20-Jährige hat allerdings gerade erst seinen Vertrag bis 2021 verlängert und spielt in den Planungen des HSV für die kommende Saison eine zentrale Rolle. "Wir sehen Tatsuya als Eckpfeiler in unseren Planungen an, er ist nicht verkäuflich, sondern fest eingeplant," wird der neue Sportvorstand Ralf Becker zitiert.

Ein weiterer Kandidat aus der Bundesliga ist Vincenzo Grifo. Der Mittelfeldspieler, der bereits von 2012 bis 2014 das Hoffenheimer Trikot getragen hat, steht noch bis 2021 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Neben der TSG soll auch Hannover 96 am 25-Jährigen interessiert sein. Grifos Tendenz geht aber wohl in Richtung Kraichgau. Das berichtet zumindest der "kicker".

Neben Ito und Grifo steht offenbar auch Karl Toko-Ekambi weiter im Hoffenheimer Fokus. Der 25-Jährige überzeugt in der abgelaufenen Saison in der französischen Ligue 1 und offenbar auch die Verantwortlichen der TSG. Die haben laut Medienberichten schon Informationen über den Stürmer eingeholt. Ein Problem könnte allerdings die Ablöse sein - Stade Rennes hat wohl schon 22 Milllionen Euro geboten. Eine Summe, die die TSG bisher nicht bereit ist zu bezahlen.