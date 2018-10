Zuzenhausen. (pami) Gerade einmal zwölf Minuten reichten der TSG 1899 Hoffenheim um am vergangenen Wochenende dem VfB Stuttgart vier Tore einzuschenken. Mit reichlich Selbstvertrauen geht es nach dem 4:0-Erfolg gegen die Schwaben nun nach Leipzig. Das erste von drei schweren Auswärtsspielen (Leverkusen, Lyon) wollen die Hoffenheimer erfolgreich bestreiten und in die nächste Pokalrunde einziehen. Für Julian Nagelsmann geht es gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber.

Für das Spiel in Leipzig gibt es noch Tickets im Gästebereich. Die Kasse öffnet 2,5 Stunden vor Spielbeginn. Für eine komfortable Anreise lohnt sich ein Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anfahrt mit dem eigenen PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden. Auch die Bedingungen vor Ort werden erklärt.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel um 20.45 Uhr überträgt die ARD im Free-TV. Ab 20.15 melden sich Gerhard Delling und Thomas Hitzlsperger mit den Vorberichten aus Leipzig, das Spiel wird anschließend kommentiert von Gerd Gottlob. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel. Moderator im Einzelspiel ist Kai Dittmann, in der Konferenz ist Roland Evers am Mikrofon. Im Parallelspiel trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen.

Auch im DFB-Pokal sind wir für Sie vor Ort. Kurz nach Abpfiff finden Sie den Spielbericht zur Partie auf rnz.de, die wichtigsten Stimmen liefern wir an gleicher Stelle ebenfalls. Eine ausführliche Analyse des Hoffenheimer Auftritts in Leipzig finden Sie am Donnerstag in der Printausgabe - oder im E-Paper.