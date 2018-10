Die TSG will dem VfB am Samstag wieder enteilen; Foto: APF​

Zuzenhausen . (pami) Viel gelaufen und investiert - wieder nicht gewonnen. Das 3:3 in der Champions-League gegen Olympique Lyon war so etwas wie ein Abbild der aktuellen Hoffenheimer Situation. In den allermeisten Spielen sind die Kraichgauer die bessere Mannschaft, schaffen es aber nicht dies auch in Siege zu verwandeln. Am Samstag zur Abendzeit (18.30 Uhr) hat man nun die nächste Chance. Gegner ist der VfB Stuttgart, der mit nur fünf Punkten im Tabellenkeller steht und bereits einen Trainerwechsel zu verzeichnen hat. Trotz ihrer derzeitigen Situation warnte Julian Nagelsmann davor, die Schwaben zu unterschätzen.

An Unterstützung wird es den Hoffenheimern am Samstag nicht mangeln - die Arena ist bereits ausverkauft. Zur komfortablen An- und Abreise empfiehlt sich ein Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen aufgelistet. Beachten Sie bei der Anfahrt mit dem eigenen PKW die Dauerbaustellen auf der A6 rund um Sinsheim.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel wird live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 17.30 beginnen die Vorberichte mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Martin Groß. Die ersten Bilder im Free-TV liefert das Aktuelle Sportstudio im ZDF ab 23.00 Uhr.

