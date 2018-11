Zuzenhausen. (pami) Zurück in den Alltag heisst es für die TSG 1899 Hoffenheim nach dem bitteren 2:3 gegen Schachtar Donezk. Am Samstag kommt der FC Schalke 04 in den Kraichgau. Auch die Mannschaft von Domenico Tedesco musste in der Champions-League eine Niederlage hinnehmen, der FC Porto war der Gegner. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Für das Aufeinandertreffen mit den Schalkern sind noch Tickets verfügbar. Diese erhalten Sie über den Online-Shop der TSG oder an der Arena. Für eine entspannte An- und Abreise lohnt sich ein Besuch auf der Website der Kraichgauer. Dort sind alle relevanten Verkehrsinformationen aufgelistet.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel überträgt der Pay-TV-Sender Sky live. Ab 17.30 Uhr meldet sich Moderator Sebastian Hellmann mit dem Experten Lothar Matthäus aus der Sinsheimer Arena. Kommentator ist anschließend Wolff Fuss. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt das Aktuelle Sportstudio im ZDF ab 23 Uhr.

Auf rnz.de finden Sie direkt nach Abpfiff wie immer den Spielbericht. Auch die wichtigsten Stimmen liefern wir wie gewohnt zeitnah. Eine ausführliche Analyse zum Spiel lesen Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind Joachim Klähn und Nikolas Beck.