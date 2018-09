Zuzenhausen. (pami) Obwohl sich Julian Nagelsmann alle Mühe gibt, das Aufeinandertreffen mit seinem künftigen Arbeitgeber RB Leipzig nicht zu hoch zu hängen. Am Samstag um 15.30 Uhr werden dennoch alle Blicke auf den jetzigen Trainer der TSG 1899 Hoffenheim und den baldigen RB Coach gerichtet sein. Mit dem 3:1-Erfolg in Hannover hat sich die TSG in der Tabelle erst einmal wieder ein Stück nach oben gekämpft und möchte nun gegen Leipzig nachlegen.

Für das Spiel gegen die Roten Bullen sind noch Karten vorhanden. Bis 11.30 Uhr können diese über den Onlineshop der TSG gebucht werden, die Tageskassen öffnen um 12:30 Uhr. Zur Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Website der Hoffenheimer. Dort sind alle wichtigen Informationen zur Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen PKW aufgelistet.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, das Spiel vom heimischen Sofa aus zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel in der Einzeloption und der Konferenz. Ab 14:00 Uhr führt Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Spiel kommentiert anschließend Kai Dittmann, in der Konferenz ist Michael Born am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es ab 18.30 Uhr in der Sportschau der ARD zu sehen.

Kurz nach dem Abpfiff finden Sie den Spielbericht wie immer auf rnz.de. Auch die wichtigsten Stimmen zum Aufeinandertreffen mit den Leipzigern liefern wir Ihnen an gleicher Stelle zeitnah nach. Eine ausführliche Analyse der beiden Reporter vor Ort, Joachim Klähn und Achim Wittich, finden Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.