Sinsheim. (pami) Trotz großem Kampf musste sich die TSG 1899 Hoffenheim unter der Woche mit 1:2 (1:1) Manchester City geschlagen geben. Nach dem Heimdebüt der Kraichgauer in der Königsklasse gab es Lob von allen Seiten für die Elf von Julian Nagelsmann, die dennoch nach zwei Spielen in der Champions League mit nur einem Punkt dasteht. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es im Bundesliga-Alltag weiter, Pokalsieger Eintracht Frankfurt kommt nach Sinsheim.

Für das Heimspiel gegen die Hessen sind noch viele Tickets verfügbar. Diese sind über den Onlineshop der TSG erhältlich und vermutlich auch noch an den Tageskassen am Spieltag. Für Informationen hierzu empfiehlt sich am Sonntag ein Blick auf die Tickethomepage der TSG. Auf der Vereinswebsite finden Sie auch alle relevanten Informationen zur Anreise an die Arena. Bei der Anfahrt mit dem eigenen PKW beachten Sie die beiden Dauerbaustellen auf der A6. Diese befinden sich zwischen Wiesloch und Sinsheim, sowie zwischen dem Kreuz Weinsberg und Bad Rappenau.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Alle TSG-Fans, die den Weg ins Stadion nicht auf sich nehmen werden, können das Spiel beim Pay-TV Sender Sky verfolgen. Ab 14.30 Uhr ist Jessica Libbertz gemeinsam mit dem Experten Dietmar Hamann auf Sendung, das Spiel wird anschließend kommentiert von Tom Bayer. Die ersten Bilder im Free-TV liefert die Sportschau der ARD ab 18.00 Uhr.

Direkt nach Abpfiff finden Sie den Spielbericht wie immer auf rnz.de. Auch die wichtigen Stimmen zur richtungsweisenden Partie der TSG werden wir zeitnah für Sie bereitstellen. Eine ausführliche Analyse des Spiels gibt es am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Vor Ort ist unser Reporter Joachim Klaehn.