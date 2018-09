Zuzenhausen. (pami) Mit dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf beginnen harte Wochen für 1899 Hoffenheim. Insgesamt sieben Spiele wird die Mannschaft von Julian Nagelsmann dann in 22 Tagen absolvieren. Darunter auch den Champions-League-Auftakt und die Partie gegen den BVB.

Doch auch das Spiel gegen bisher noch sieglose Düsseldorfer bringt drei Punkte in der Bundesligatabelle, weshalb Nagelsmann zunächst hierauf seine volle Aufmerksamkeit legen will. Die Personalsituation im Kraichgau ist vor den kommenden drei Wochen alles andere als entspannt, was die kommenden Aufgaben nicht gerade erleichtert.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Wer sich kurzfristig entschließt, das Hoffenheimer Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) in der Düsseldorfer "Merkur-Spiel-Arena" anzuschauen, kann noch Karten an der Gästekasse (Kasse Nord-Ost) kaufen. Diese öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn, erhältlich sind noch Steh- und Sitzplätze für den Gästebereich. Zur Anreise mit dem Zug oder dem eigenen PKW empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen zusammengetragen.

Für alle Daheimgebliebenen überträgt der Pay-TV Sender Sky die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz. Ab 14 Uhr führt Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Einzelspiel kommentiert anschließend Marcus Lindemann, in der Konferenz ist Klaus Veltmann zu hören. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr zu sehen.

Auch die RNZ ist wie gewohnt für Sie vor Ort. Den Spielbericht finden sie kurz nach dem Abpfiff auf www.rnz.de. Die wichtigsten Stimmen zur Partie gibt es kurze Zeit später - ebenfalls online. Eine ausführliche Analyse zum Hoffenheimer Auftritt in Düsseldorf lesen Sie am Montag in der Printausgabe oder im E-Paper.