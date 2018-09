Zuzenhausen. (pami) Es geht Schlag auf Schlag für die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem Champions-League-Auftakt, der mit einem Unentschieden gegen Schachtar Donezk in Ordnung ausfiel, kommt nun Borussia Dortmund in den Kraichgau. Gegen die Mannschaft von Lucien Favre wollen die Hoffenheimer das bisher mit drei Punkten nur mager gefüllte Konto weiter ausbauen. Mut macht dabei der starke Auftritt in der Königsklasse, als die TSG über weiter Strecken die bessere Mannschaft war.

Das Spiel gegen die Schwarz-Gelben ist ausverkauft. Für eine sorgenfreie Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Baustelle an der Rastanlage Nord zu Verzögerungen bei der Abfahrt kommen kann.

Wer kein Ticket mehr bekommen hat, kann das Spiel beim Pay-TV Sender Sky verfolgen. Ab 14 Uhr führt Britta Hofmann gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Spiel kommentiert ab 15.30 Uhr Wolff Fuss, in der Konferenz ist Martin Groß am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Die Zeit bis dahin überbrücken Sie am Besten mit dem Spielbericht, den wir wie gewohnt direkt nach Abpfiff auf rnz.de veröffentlichen werden. Auch die besten Stimmen zur Partie finden Sie hier zeitnah. Eine ausführliche Analyse gibt es am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für die Rhein-Neckar-Zeitung vor Ort sind Niko Beck und Achim Wittich.