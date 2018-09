Zuzenhausen. (pami) Trotz zweier überzeugenden Leistungen ließ die TSG 1899 Hoffenheim in der Champions-League gegen Donezk und in der Bundesliga gegen Dortmund Punkte liegen. Nach dem jüngsten 1:1 (1:0) gegen den BVB rief Julian Nagelsmann sogar beim Fußballgott um Hilfe. Viel Zeit zum Hadern bleibt der TSG allerdings nicht mehr. Bereits am Dienstag (20.30 Uhr) geht es in der Bundesliga weiter, die Hoffenheimer müssen dann bei Hannover 96 antreten. Die Niedersachsen sind mit nur zwei Punkten in die Saison gestartet und sehnen sich nach dem ersten Saisonsieg.

Für das Spiel in der HDI-Arena gibt es noch Restkarten an der Tageskasse. Die Gästekasse am Südeingang des Hannoveraner Stadions öffnet am Dienstag um 18.30 Uhr. Es gibt noch Steh- und Sitzplatzkarten zu kaufen. Der Verein und die Polizei bitten alle Fans möglichst ohne eigenes Auto anzureisen. Grund dafür sind fehlende Parkplätze aufgrund des Oktoberfestes. Alle Informationen für eine sorgenfrei Anreise finden Sie auch auf der Website der TSG.

Wer sich das Spiel gerne von der heimischen Couch aus anschauen möchte, kann dies beim Pay-TV-Sender Sky tun. Ab 20.25 führt dort Esther Sedlaczek gemeinsam mit dem Experten Dietmar Hamann durch das Programm. Das Spiel wird anschließend von Klaus Veltmann kommentiert, in der Konferenz ist Florian Schmidt-Sommerfeld zu hören. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der Sportschau der ARD ab 22.45 Uhr zu sehen.

Direkt nach Abpfiff finden Sie auf rnz.de den Spielbericht zu den 90 Minuten von Hannover gemeinsam mit den besten Bildern. Auch die wichtigsten Stimmen zur Partie liefern wir Ihnen zeitnah an gleicher Stelle nach. Eine ausführliche Analyse finden Sie am Mittwoch in der Printausgabe - oder im E-Paper. Im Stadion ist unser Reporter Achim Wittich.