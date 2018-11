Zuzenhausen. (pami) Eine optimale Vorbereitung auf das Spiel bei Hertha BSC Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) war für die TSG 1899 Hoffenheim nicht möglich. Gleich 14 Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs - die meisten der Bundesliga. Dennoch will Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft alles geben, um den fünften Sieg in Folge einzufahren und damit den eigenen Rekord zu brechen. Hierzu will der Hoffenheimer Übungsleiter "im Flow" bleiben.

Rund 300 TSG-Fans werden die Mannschaft im Berliner Olympiastadion unterstützen. Für Kurzentschlossene öffnet die Tageskasse um 13.30 Uhr. Für eine sorgenfreie Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Website der Hoffenheimer. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anfahrt und dem Einlass aufgelistet.

Im Fernsehen können Sie das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Ab 14.00 Uhr laufen die Vorberichte mit Britta Hoffmann, sowie den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Hansi Küpper, in der Konferenz ist Holger Pfandt am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr zu sehen.

Bei rnz.de finden Sie wie gewohnt direkt nach dem Abpfiff den Spielbericht vor. Auch die wichtigsten Stimmen zur Partie liefern wir zeitnah nach. Eine ausführliche Analyse lesen Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.