Julian Nagelsmann bei einer Trainingseinheit in Windischgarsten. Foto: Hinterramskogler

Vor Ort als Beobachter im Trainingslager: RNZ-Sportchef Joachim Klaehn

Windischgarsten. (jog) Es wird definitiv seine letzte Saison bei der TSG 1899 sein - doch Hoffenheims Cheftrainer Julian Nagelsmann ist ehrgeiziger denn je. "Ich strebe immer nach dem Maximalen, was geht. Das Maximale ist der Meistertitel, aber es wird schwer", sagte Nagelsmann am Freitag bei einer Medienrunde im Windischgarsten.

Will heißen: "Hoffe" möchte mindestens Platz drei bestätigen, zudem die Gruppenphase in der Champions League überstehen, im DFB-Pokal "ambitionierter herangehen" und weitaus erfolgreicher als in den letzten Jahren sein. Deutlich spürbar: Nagelsmann sucht die Krönung mit dem Dorfklub, ehe er im Sommer 2019 zu RasenBallsport Leipzig wechseln wird.