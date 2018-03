Umfrage Saison-Voting 1899 Hoffenheim Wo landet die TSG am Ende der Spielzeit 17/18 Platz 1 bis 3 1.42% Platz 4 bis 6 27.54% Platz 7 bis 10 49.57% Platz 11 bis 15 18.17% Platz 16 bis 18 3.3%

Zuzenhausen. (run) 52 Tage konnte Kerem Demirbay wegen seiner Außenband-Ruptur und einem Syndesmose-Anriss im rechten Sprunggelenk nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Jetzt ist er auf den Platz in den Kreis der Kollegen zurückgekehrt. Zur Erinnerung: Am 3. Februar hatte er sich im Spiel bei Hertha BSC (1:1) in einem Zweikampf die Verletzung zugezogen.

Ohne Probleme absolvierte der 24-Jährige am Dienstag die 70-minütige Einheit unter der Leitung von Julian Nagelsmann. Der TSG-Trainer wird sich über eine personelle Alternative im Kampf um einen Europapokal-Platz freuen. Dass Demirbay bereits am Samstag beim Duell mit dem 1. FC Köln in den Hoffe-Kader zurückkehrt, ist eher unwahrscheinlich. In der Partie in Frankfurt eine Woche später könnte es aber mit dem Comeback bereits klappen.