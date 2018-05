So sehen Meister aus! Die "Zweite" der TSG Hoffenheim in Feierlaune. Foto: Grün

Sinsheim. (RNZ) Trotz eines großen Umbruchs im Sommer knüpfte die TSG Hoffenheim II auch in diesem Jahr an die bisherigen Erfolge an. Mit einem 5:0 (5:0) gegen den 1. FFC Niederkirchen sicherte sich die Mannschaft von Siegfried Becker und Lena Forscht die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd: zum dritten Mal in Folge. Die Bilanz: 18 Siege aus 22 Spielen, die beste Offensive der Liga, die beste Defensive, die beste Torjägerin (Jana Beuschlein/18), die Meisterschaft.