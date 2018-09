Zuzenhausen. (dpa) Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim wird auch das zweite Saisonspiel ohne Vize-Weltmeister Andrej Kramaric beginnen. Trainer Julian Nagelsmann schloss einen Startelf-Einsatz des Kroaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg quasi aus. «Dafür wird er eher nicht in Frage kommen. Auch beim Kader müssen wir schauen, ob das sinnvoll ist», sagte der 31-Jährige. Kramaric mache zwar schon wieder einen guten Eindruck und sei spielfreudig, «aber man muss auch gucken, dass es sinnvoll für die Gruppe ist», erklärte Nagelsmann. Ein Kurzeinsatz sei demnach denkbar, betonte der Coach.

Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim FC Bayern stehen die ambitionierten Kraichgauer bereits unter Zugzwang. «Es geht darum, die Butter auf unserem Brot zu lassen», sagte Nagelsmann in Bezug auf Freiburg, das ebenfalls mit einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet ist. In der Vorsaison hatte die TSG nur einen Punkt aus zwei Aufeinandertreffen geholt.