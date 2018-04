Zuzenhausen. (jog) Die TSG 1899 Hoffenheim ist immer mal wieder für eine Überraschung gut. Nachdem Alfred Schreuder (45) als Überbleibsel des kurzen Intermezzos von Huub Stevens zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, deutete alles beim Kraichgauklub auf Julian Nagelsmanns Ex-Jugendtrainer Alexander Schmidt (49) hin, der als Leiter der U 16-Akademie von Red Bull Salzburg fungiert.

Doch nicht Favorit Schmidt, sondern Pellegrino Matarazzo (40) ist neues Mitglied von Nagelsmanns Funktionsteam geworden. Matarazzo stammt aus der eigenen Nachwuchsschmiede und hatte zuletzt die U 17 trainiert. "Ich freue mich, dass Pellegrino unser Angebot angenommen hat und diesen Job übernimmt", sagte Nagelsmann, der Matarazzo "sowohl fachlich als auch menschlich" sehr schätzt.

Der in Wayne/New Jersey geborene Matarazzo, der sowohl die amerikanische als auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, und Chefcoach Nagelsmann kennen sich vom Fußballlehrer-Lehrgang des DFB. Sie waren Zimmergenossen in der Sportschule Hennef. "Am Ende haben wir uns bewusst für eine interne Lösung mindestens bis zum Saisonende entschieden. Die Option, den Posten langfristig extern zu besetzen, haben wir nach ersten Gesprächen nicht mehr weiterverfolgt", konstatierte Manager Alexander Rosen.

Neben Matarazzos Hochrücken hat "Hoffe" am Montag die im Juni auslaufenden Arbeitsverträge mit Präventiv-Trainer Christian Neitzert (33) und Reha-Coach Otmar Rösch (56) bis 2021 verlängert. Der Trainerstab des Profiteams wird durch Matthias Kaltenbach (Co-Trainer), Michael Rechner (Torwarttrainer), Christian Weigl (Athletiktrainer) und Benjamin Glück (Videoanalyst) komplettiert.