Zuzenhausen. (pami) Noch vor wenigen Tagen war darüber berichtet worden, dass Philipp Ochs nicht ins TSG-Trainingslager nach Windischgarsten (Österreich) reisen wird, um Verhandlungen mit potenziellen Klubs zu führen. Diese sind nun scheinbar erstmal abgeschlossen, denn der 21-Jährige wird am Mittwoch zu seinen Teamkollegen stoßen. "Er hat am Wochenende ein Gespräch mit einem ausländischen Klub geführt," so Manager Rosen gegenüber dem "Kicker". Nun soll Ochs erst einmal "normal mittrainieren und dann besprechen wir in Ruhe mit ihm, was Sinn macht."

Neben dem ausländischen Klub, bei dem es sich offenbar um einen Erstligisten aus Nordeuropa handelt, gebe es auch "einige Zweitligisten, die Interesse haben."

Besonders bemüht um den U21-Nationalspieler scheint dabei der SV Sandhausen zu sein. Dort könnte Ochs unweit von der TSG entfernt Spielpraxis sammeln. Die TSG tendiert dazu den bis 2019 laufenden Vertrag des Spielers noch einmal zu verlängern und ihn für ein weiteres Jahr zu verleihen - und nicht zu verkaufen. "Der Junge muss jetzt aufs Feld," so Rosen.