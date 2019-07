Zuzenhausen. (RNZ/dpa) Die Vorbereitungen auf die kommende Saison laufen bei der TSG 1899 Hoffenheim auf Hochtouren. Wir zeigen Ihnen, wer geht, wer kommt, wer verlängert. Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.

> Montag, 29. Juli: Der Abgang von Nadiem Amiri wird immer konkreter. Der "kicker" und die "Bild"-Zeitung berichten, dass der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim zu Vertragsgesprächen nach Levekusen gereist ist. Dort soll der 22-Jährige die Nachfolge des nach Dortmund gewechselten Nationalspielers Julian Brandt antreten. Amiri verfügt nach Medienberichten über eine Ausstiegsklausel, wonach er für 14 Millionen Euro Ablöse gehen kann. Zudem läuft sein Vertrag im Kraichgau 2020 aus.

Robert Skov. Foto: TSG Hoffenheim

> Samstag, 27. Juli: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wird den dänischen Nationalspieler Robert Skov verpflichten. Nach erfolgreichem Abschluss des Medizinchecks und Abwicklung letzter Formalitäten zu Beginn der kommenden Woche soll der 23 Jahre alte Angreifer einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschreiben. Das teilten die Kraichgauer am Samstag mit. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen und wäre nach Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou der fünfte Neuzugang der TSG.

In der abgelaufenen Saison hatte Skov in 34 Partien 30 Treffer erzielt und zehn Vorlagen gegeben. Dabei knackte er den 21 Jahre alten Liga-Torrekord, den der ehemalige Schalke-Stürmer Ebbe Sand im Jahr 1998 für Brøndby IF aufgestellt hatte. Der 2018 in Dänemark zum "Spieler des Jahres" gewählte Skov hat bereits aisonspiele für Kopenhagen absolviert, da die Saison in Dänemark schon seit dem 14. Juli läuft. (dpa)

> Dienstag, 23. Juli: Dienstag ist Zahltag: Der Wechsel von Hoffenheims Stürmer Joelinton zu Newcastle United hatte sich in den letzten Tagen wie Kaugummi gezogen – jetzt ist er perfekt. Am Nachmittag absolvierte der Brasilianer den obligatorischen Medizincheck bei den „Magpies“, am Abend meldeten beide Klubs Vollzug.

Der Abschied von Joelinton, der in der vergangenen Bundesligasaison mit sieben Toren und sieben Vorlagen überzeugen konnte, soll der TSG die Rekordeinnahme von rund 45 Millionen Euro einbringen.

Der 22-Jährige, der 2015 von Sport Recife nach Hoffenheim gekommen war, schon 2016 aber für zwei Jahre an Rapid Wien ausgeliehen wurde, löst damit seinen Landsmann Roberto Firmino ab. Dieser war mit seinem Wechsel 2015 zum FC Liverpool für 41 Millionen Euro bislang Spitzenreiter gewesen. Damit wird der Joelinton-Transfer zum größten Geschäft in der Vereinsgeschichte der TSG Hoffenheim.

"Ein Klub unserer Prägung kann es sich kaum erlauben, ein solches Angebot auszuschlagen. Es gilt abzuwägen zwischen sportlichem Wunsch und finanzieller Vernunft und dabei unserer Verantwortung gegenüber dem Klub und seinen Mitarbeitern gerecht zu werden", sagt Alexander Rosen.

Gleichzeitig geht der Ausverkauf der Leistungsträger bei der TSG weiter: Nach den Abgängen von Nico Schulz (Borussia Dortmund/etwa 25 Millionen Euro Ablöse) und Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen/etwa 32) geht wie erwartet nun auch Joelinton. Zusammengerechnet kassiert Hoffenheim etwa 100 Millionen Euro für das Trio.

«Er ist eine Kante, die eklig zu verteidigen ist», hatte der zur RB Leipzig gewechselte Chefcoach Julian Nagelsmann einmal über den Brasilianer gesagt. Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison mit einer starken Hinrunde den Durchbruch geschafft und in 28 Spielen sieben Tore erzielt. Er war wegen der Verhandlungen erst gar nicht mehr mit ins Trainingslager nach Windischgarsten/Österreich gereist.

«Ich weiß, was ich der TSG Hoffenheim zu verdanken habe», ließ Joelinton mitteilen. «Die Verantwortlichen haben mir in einem nahezu perfekten Umfeld immer viel Vertrauen entgegengebracht. Erst das ermöglichte mir diesen großen Schritt, den ich trotz einer gewissen Wehmut auf jeden Fall gehen möchte. In der Premier League zu spielen ist für mich auch die Erfüllung eines sportlichen Traums.»

Ohne Joelinton – und auch weiterhin ohne Andrej Kramaric (Knieprobleme) – arbeiteten die Schützlinge von Alfred Schreuder am Dienstag im Trainigslager weiter intensiv an Passsicherheit und schnellen Abschlüssen. Leo Bittencourt, der am Montag mit Adduktorenproblemen aussetzen musste, konnte genauso wie Ishak Belfodil zumindest wieder individuell trainieren.

Es ist bereits der vorletzte Trainingstag im oberösterreichischen Luftkurort, ehe am Donnerstag zwei Testspiele in Bad-Wimsbach-Neydharting gegen Hellas Verona und Trabzonspor auf dem Programm stehen. (nb/dpa)

Nadiem Amiri. Foto: Uwe Anspach/dpa

> Donnerstag, 18. Juli: U21-Nationalspieler Nadiem Amiri ist im Trainingslager der TSG 1899 Hoffenheim in Österreich wieder zur Mannschaft gestoßen. Der Mittelfeldspieler hatte nach dem gegen Spanien verlorenen EM-Finale verlängerten Urlaub. Er bestritt am Donnerstag die erste Übungseinheit in der einwöchigen Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten in Windischgarsten.

Amiri ist seit Wochen als Neuzugang bei Bayer Leverkusen im Gespräch. Der 22-Jährige gilt als eines der größten deutschen Talente. Das Eigengewächs verfügt nach Medienberichten über eine Ausstiegsklausel, wonach er für 14 Millionen Euro Ablöse gehen kann. Zudem läuft sein Vertrag im Kraichgau 2020 aus.

"Sollte es so kommen, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen", hatte Kerem Demirbay, der von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt war, der "Bild"-Zeitung gesagt. "Natürlich hoffe ich, dass es klappt. Weil ich glaube, dass es Nadiem bei uns gefallen würde – und neben mir ist in der Kabine noch ein guter Platz frei. Für ihn bin ich wie sein großer Bruder."

Joelinton. Foto: dpa

> Mittwoch, 17. Juni: Die TSG 1899 Hoffenheim hat erstmals bestätigt, dass der Brasilianer Joelinton den Fußball-Bundesligisten verlassen wird. "Er steht in konkreten Verhandlungen mit einem Club aus der Premier League", sagte 1899-Mediendirektor Christian Frommert am Mittwoch. Als Interessenten für den 22-jährigen Stürmer gelten die englischen Vereine Newcastle United und die Wolverhampton Wanderers. Joelinton fehlte im TSG-Aufgebot für das Testspiel am Mittwoch gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg.

Nach den Verkäufen von Nico Schulz (Borussia Dortmund) und Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) wäre Joelinton der dritte Leistungsträger, der Hoffenheim verlässt. Der Angreifer, der in der vergangenen Bundesligasaison in 28 Spielen sieben Tore erzielte, hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 2022. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ablöse für Joelinton jene von Roberto Firmino übersteigt, der 2015 für die bisherige Vereins-Rekordtransfersumme von 41 Millionen Euro zum FC Liverpool wechselte.

(dpa)

Philipp Pentke. Foto: dpa

> Dienstag, 24. Juni: Pentke kommt, Kobel verliehen - "Es war ein komplexes Paket, das wir zu schnüren hatten", sagt Alexander Rosen über die Planungen bei Bundesligist TSG Hoffenheim auf der Torhüterposition. Seit dem Wochenende seien aber nun alle Details geklärt, so der Direktor Profifußball, sodass diese nun auch kommuniziert werden könnten: Vom Zweitligisten Jahn Regensburg wechselt der 34-jährige Philipp Pentke ablösefrei in den Kraichgau und wird hinter Stammkeeper Oliver Baumann die neue Nummer zwei. Pentke, der einen Vertrag bis 2021 unterzeichnet hat, sei "ein erfahrener Schlussmann, der bisher zu den herausragenden Torhütern der zweiten Liga zählte", freut sich TSG-Torwarttrainer Michael Rechner auf seinen neuen Schützling.

Die große Torwarthoffnung Gregor Kobel (21), in der vergangenen Rückrunde bereits an den FC Augsburg ausgeliehen, verlängerte sein Arbeitspapier, das ursprünglich bis 2020 datiert war, vorzeitig um ein weiteres Jahr. Dies ermöglicht es der TSG, den Schweizer Nationalspieler erneut auszuleihen: Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart sicherte sich Kobels Dienste für die anstehende Saison.

Dritter Torhüter in Hoffenheim bleibt Routinier Alexander Stolz. Auch der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und wird bis Sommer 2020 der Torhütergruppe angehören. Anschließend, so teilte der Klub mit, soll Stolz der TSG in anderer Funktion erhalten bleiben. (nb)

Marco Wildersinn. Foto: APF

> Sonntag, 23. Juni: Seit Montag bereitet Marco Wildersinn seine Mannschaft auf die neue Saison vor. In der soll es deutlich besser laufen als in der abgelaufenen Rückserie. Im erholsamen Urlaub hat der Trainer der U23 der TSG Hoffenheim Kraft für die nächsten Monate gesammelt, in der das Regionalliga-Team der TSG deutlich erfolgreicher werden soll als zuletzt. "Wir wollen anders auftreten und durch bessere Leistungen perspektivisch auch bessere Ergebnisse erzielen", sagt Wildersinn.

In seinen Kader ist noch einmal Bewegung geraten, denn Thomas Gösweiner löste seinen Vertrag auf und wechselt zum Liga-Konkurrenten SV Elversberg. Der Angreifer möchte bei den ambitionierten Saarländern den Schritt von einer U23- in eine erste Mannschaft wagen. "Wir haben seinem Wunsch entsprochen", sagt Wildersinn, der nicht darauf drängt, jetzt noch einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Mit Neuzugang Jen Ferdinand (VfB Stuttgart II) haben die Hoffenheimer schließlich einen Torjäger verpflichtet, er nicht nur hinsichtlich der Statur an Gösweiner erinnert.

Möglicherweise werden aber darüber hinaus Akteure verliehen (U20-Nationalspieler Alfons Amade ist ein Kandidat), sodass die Hoffenheimer auf dem Spielermarkt noch einmal tätig werden müssten. Eine Verstärkung machte indes die Profiabteilung klar, in dem sie das kroatische Talent Franko Kovacevic (19) verpflichtete, das behutsam für die Bundesliga-Mannschaft aufgebaut werden soll. "Er trainiert jetzt erst einmal fest in der U23", sagt Wildersinn.

Kovacevic wird am Dienstag vermutlich mit von der Partie sein, wenn die Hoffenheimer U23 beim pfälzischen Verbandsligisten FC Speyer das erste Testspiel bestreitet. Vom 7. bis 12. Juli beziehen die Wildersinn-Schützlinge ein Trainingslager im pfälzischen Dahn. Spätestens zu diesem Zeitpunkt soll der Kader komplett stehen, um am Feinschliff für die neue Regionalliga-Saison zu arbeiten.

> Samstag, 22. Juni: Stürmer Antonio-Mirko Čolak wird nach seiner Ausleihe nicht zu 1899 Hoffenheim zurückkehren und zum kroatischen Erstligisten HNK Rijeka wechseln. Wie die Kraichgauer am Samstag mitteilten, lief der Vertrag des 25-Jährigen noch bis zum 30. Juni 2020. Colak war bereits seit dem Januar des vergangenen Jahres an den kroatischen Club ausgeliehen gewesen. (dpa)

Antonio #Colak wechselt zu HNK Rijeka. Der 25-Jährige war bereits seit Januar 2018 an den kroatischen Erstligisten ausgeliehen.



Zur Meldung ➡️https://t.co/Lo5J3V0XTy pic.twitter.com/vvoFW2LXa5 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 22. Juni 2019

Andrej Kramaric. Archivfoto: dpa

> Mittwoch, 19. Juni: Kroatiens Vize-Weltmeister Andrej Kramaric steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum AC Mailand. Nach Informationen des TV-Senders Sky soll der 28 Jahre alte Torjäger mit dem 18-maligen italienischen Meister bereits eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer erzielt haben. Ein offizielles Angebot des Meisterschaftsfünften der Serie A an die Hoffenheimer, wo Kramaric noch bis 2022 unter Vertrag steht, soll zeitnah erfolgen.

Kramaric kam 2016 für knapp elf Millionen Euro von Leicester City zur TSG und ist damit der Rekordeinkauf des Vereins, für den er in 113 Bundesligaspielen 50 Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison, in der die Hoffenheimer den Einzug in einen internationalen Wettbewerb verpassten, traf er 17 Mal. Der Marktwert des kroatischen Nationalspielers wird auf knapp 40 Millionen Euro geschätzt. (dpa)

> Dienstag, 18. Juni: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den 19 Jahre alten Kroaten Franko Kovačević verpflichtet. Der Offensivspieler unterzeichnete laut Mitteilung vom Dienstag einen Vertrag bis 2023 und soll in der kommenden Saison in der Regionalliga-Mannschaft der TSG auflaufen. Kovačević kommt vom kroatischen Erstligisten NK Rudes und sei «offensiv flexibel einsetzbar, schnell, stark im Dribbling und hat einen enormen Zug zum Tor», sagte Nachwuchsdirektor Dirk Mack.

🖋| Dobro došli, Franko!



Vom kroatischen Erstligisten @NKRudes wechselt der 19-jährige Franko #Kovačević zur #TSG. Der Offensivspieler unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2023 und ist zunächst für die #U23 eingeplant.



Zur Meldung: https://t.co/RzhP19mQtP pic.twitter.com/Fg8AULbJKD — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 18. Juni 2019

> Montag, 17. Juni: Der englische Stürmer Martell Taylor-Crossdale steht nach britischen Medienberichten vor einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim. Der 19-Jährige von der U23 des FC Chelsea ist nach Angaben von Sky Sports zum Medizincheck nach Deutschland geflogen. Sein Vertrag in London läuft aus, er wäre für den Bundesligisten aus dem Kraichgau ablösefrei zu haben. Taylor-Crossdale spielte bereits für Englands U20-Auswahl, in der Premier League kam er allerdings noch nicht zum Einsatz.

> Freitag, 7. Juni: Offensivtalent Robin Hack wechselt mit sofortiger Wirkung von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim zu Absteiger 1. FC Nürnberg. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Der Kaufpreis für den 20 Jahre alten Stürmer soll demnach bei 500 000 Euro liegen.

Hack unterschrieb bei den Franken einen Vierjahresvertrag, die Kraichgauer haben allerdings eine Rückkaufoption. Hack kam 2017 aus der eigenen Jugend zu Hoffenheims Bundesliga-Team, konnte sich gegen die starke Konkurrenz unter Trainer Julian Nagelsmann aber nie durchsetzen.

🔁TRANSFERNEWS ❗️



Robin #Hack verlässt unsere #TSG und wechselt zum @1_fc_nuernberg. Der 20 Jahre alte Stürmer stieß als U15-Spieler zur TSG und besaß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.



Mach's gut, Hacki! 💙👋🏼 pic.twitter.com/7nv6inzTbj — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 7. Juni 2019

> Mittwoch, 5. Juni: Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim kann auch in den kommenden Jahren mit Mittelfeldspieler Florian Grillitsch planen. Der 23-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei der TSG um ein Jahr bis 2022, wie die Kraichgauer am Mittwoch mitteilten. Sportchef Alexander Rosen bezeichnete den zentralen Mittelfeldmann Grillitsch als "außergewöhnlich begabten Fußballer".

#GRILLO2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣



Florian #Grillitsch hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert!



„Ich freue mich darauf, nun ein tragender Teil einer neuen Ära unter Alfred #Schreuder zu werden!“



🌐 https://t.co/jZdxGgyBGI pic.twitter.com/Vk81sXeMjl — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 5. Juni 2019

Der Österreicher kam 2017 von Werder Bremen und blickt mit positiven Gefühlen auf die Arbeit mit einem neuen Trainer. "Ich freue mich darauf, nun auch ein tragender Teil einer neuen Ära unter Alfred Schreuder zu werden", sagte Grillitsch.

> Montag, 29. Mai: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Innenverteidiger Ermin Bicakcic um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der 29 Jahre alte bosnische Nationalspieler, der 2014 von Eintracht Braunschweig kam, bestritt seither für die TSG 97 seiner insgesamt 128 Bundesligaspiele. "Ermin ist auf und außerhalb des Feldes zu einer Identifikationsfigur der TSG Hoffenheim geworden", sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

> Samstag, 27. Mai: Alfred Schreuder bekommt für seine neue Aufgabe als Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim familiäre Unterstützung. Bruder Jan-Dirk "Dick" Schreuder wird dem Nachfolger des zu RB Leipzig gewechselten Julian Nagelsmann künftig als Co-Trainer zur Seite stehen. Der 47-Jährige arbeitete zuletzt in der amerikanischen Major League Soccer als Assistenztrainer bei Philadelphia Union. Zuvor betreute Dick Schreuder dreieinhalb Jahre lang den niederländischen Drittligisten VV Katwijk.

Als Profi spielte der Ältere der Schreuder-Brüder für PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk und Stoke City. "Dick Schreuder verfügt als Trainer und Spieler über viel Erfahrung und passt als Typ sehr gut zur TSG. Er wird eine echte Bereicherung für uns darstellen und sehr gut mit Alfred und dem bereits bestehenden Team harmonieren", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen am Montag in einer Vereinsmitteilung. Die Kraichgauer starten am 29. Juni mit einem öffentlichen Training in die Saisonvorbereitung.

> Dienstag, 21. Mai: Vizemeister Borussia Dortmund hat Nationalspieler Nico Schulz vom Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb beim achtmaligen deutschen Meister einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der BVB mit.

"Genau wie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden wir von seiner Physis, seinem Tempo und seiner extremen Dynamik sehr profitieren. Ein Spieler wie er mit seinem Kampfgeist und seiner Erfolgsgier tut jeder Mannschaft gut", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in einem Statement auf der Club-Website.

Der sechsmalige Nationalspieler hatte in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Vereine vereinbarten über die Ablösemodalitäten Stillschweigen, hieß es in der BVB-Mitteilung. Einen Medienbericht zufolge soll Schulz bei seinem bisherigen Arbeitgeber eine Ausstiegsklausel gezogen haben, in der eine Ablösesumme von angeblich zwischen 25 und 30 Millionen Euro festgelegt war. "Ich glaube, dass ich dem Team mit meiner Art zu spielen, helfen kann. Gemeinsam können wir Großes erreichen", wurde Schulz in der Mitteilung zitiert.

Der Defensivspieler trainierte in seiner kurzen und von einer schweren Verletzung geprägten Zeit bei Borussia Mönchengladbach bereits unter BVB-Coach Lucien Favre. Zuvor hatte er bei Hertha BSC gespielt. Schulz könnte in Dortmund auf der Linksverteidigerposition eine Lücke schließen, weil weder Marcel Schmelzer (31) noch der aktuell zu Celtic Glasgow verliehene Jeremy Toljan (24) in den Planungen von Favre eine Rolle spielen.

> Mittwoch, 15. Mai: Die TSG 1899 Hoffenheim rüstet sich für die nahe Zukunft und die Nagelsmann-Nachfolge unter dem künftigen Trainer Alfred Schreuder (46): Am Mittwochnachmittag bestätigte „Hoffe“ die Verpflichtung von Konstantinos Stafylidis vom Liga-Rivalen FC Augsburg, der ablösefrei in den Kraichgau wechselt und dort einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet hat. Der 25-jährige, griechische Nationalspieler soll den zu Borussia Dortmund abwandernden Nico Schulz ersetzen.

Die TSG bastelt demnach mit Akribie am neuen Kader. Manager Alexander Rosen verspricht sich frische Impulse durch das interessante Profil von Stafylidis, der auch schon Erfahrung bei Stoke City in der Premier League sowie beim FC Fulham in der zweiten englischen Liga sammeln durfte. „Stafy kann als Außenspieler sowohl defensiv in einer Vierer-Kette als auch eine Position weiter vorne agieren, wenn wir mit drei Spielern aufbauen“, hebt Manager Alexander Rosen die Variabilität des konsequenten Zweikämpfers und starken Linksfußes hervor.

Der in der Hafenstadt Saloniki geborene Stafylidis freut sich aufs TSG-Umfeld. „Ich will hier wie so viele Spieler in der Vergangenheit mein persönliches Topniveau erreichen und ich versichere, dass ich ab dem ersten Tag mein Herz dafür auf den Platz legen werde“, wird der Mann aus Hellas zitiert, mit dem der FCA gerne verlängert hätte.

TRANSFERNEWS ❗️



Neuzugang #️⃣2️⃣: Konstantinos #Stafylidis wechselt ablösefrei vom @FCAugsburg zur #TSG, wo er einen bis zum 30. Juni 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ datierten Vertrag unterschrieben hat.



"Ich brenne darauf, mich in diesem tollen Umfeld zu beweisen!"



🌐 https://t.co/O1zcvCmZDp pic.twitter.com/v8Y2Fgjdt8 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 15. Mai 2019

> Dienstag, 14. Mai: TSG 1899 Hoffenheim hat Sargis Adamyan vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt zur kommenden Saison in den Kraichgau und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Adamyan ist der erste Hoffenheimer Neuzugang für die nächste Saison. Die Ablöse beläuft sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf ungefähr 1,5 Millionen Euro.

TRANSFERNEWS ❗️



Die #TSG hat den ersten Neuzugang für die Saison 2019/20 verpflichtet. Vom Zweitligisten @SSVJAHN kommt Sargis #Adamyan in den Kraichgau. Der 25 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2022 datierten Vertrag.



🌐 https://t.co/63fnWZ5LKg pic.twitter.com/fPS68abzNa — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 14. Mai 2019

TSG-Sportchef Alexander Rosen lobte Adamyan als spannenden Spieler: "Sargis hat in der zweiten Liga durch seine außerordentliche Geschwindigkeit und seine hervorragende Quote auf sich aufmerksam gemacht." Der armenische Nationalspieler absolvierte insgesamt 65 Zweitligaspiele und erzielte 20 Tore. Noch vor knapp zwei Jahren spielte er für den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest.