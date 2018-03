Zuzenhausen. (pami) Gegen einen direkten Konkurrenten um die Plätze in einem europäischen Wettbewerb tritt die 1899 Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr an. Nach dem überzeugenden Heimauftritt gegen den VfL Wolfsburg will die TSG im Duell mit Borussia Mönchengladbach nachlegen. Trotz der Möglichkeit, mit einem Sieg gegen die "Fohlen" den Abstand auf eben jene zu vergrößern, möchte TSG-Coach Julian Nagelsmann von einem "Sechs-Punkte-Spiel" nichts wissen.

Der Vorverkauf der TSG für die Partie ist beendet. Wer sich kurzfristig entscheidet, das Spiel im Stadion sehen zu wollen, kann noch Karten für den neutralen Bereich der Arena kaufen. Hierfür lohnt sich ein Blick auf die Website der Gastgeber. Hier finden sich auch alle Informationen zur Anreise in den Borussia-Park.

Wer die Reise nach Gladbach nicht auf sich nehmen kann oder will, hat natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel auf dem heimischen Fernseher zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky beginnt ab 13.00 Uhr mit der Übertragung. Britta Hofmann und Sebastian Hellmann führen gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch die Vorberichte. Das Spiel kommentiert Marcus Lindemann, in der Konferenz ist Jonas Friedrich zu hören.

Die ersten Bilder im Free-TV liefert die Sportschau in der ARD ab 18.30 Uhr.

Dann werden Sie erfahren, wie sich die TSG im Kampf um Europa geschlagen hat. Personell muss Julian Nagelsmann im Mittelfeld Veränderungen vornehmen - neben den Ausfällen Dennis Geiger und Kerem Demirbay sind einige andere Spieler fraglich. Eine Gelbsperre drohen Mark Uth, Florian Grillitsch, Ermin Bicakcic und Pavel Kaderabek. Mehr dazu finden Sie in unserer Statistikübersicht.

Den Spielbericht und alle wichtigen Informationen finden Sie direkt nach Abpfiff auf rnz.de. Auch die Reaktionen aller Beteiligten werden wir zeitnah liefern. Eine ausführliche Analyse des Spiels finden Sie wie immer am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.