Zuzenhausen. (pami) Nach einer turbulenten Rückrunde hat die TSG 1899 Hoffenheim an den verbleibenden zwei Spieltagen der Bundesligasaison tatsächlich die Chance, die erstmalige Teilnahme an der Champions-League zu erreichen. Voraussetzung dafür sind zwei Siege in den verbleibenden Spielen gegen den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. In diese glückliche Lage hat man sich selbst durch das 3:1 gegen Hannover 96 gebracht.

Im Landesderby gegen den VfB will man nun die eigene Serie von neun Spielen ohne Niederlage ausbauen und im besten Fall den Vorsprung auf Rang Fünf vor dem abschließenden Spieltag halten. Gegen momentan ebenfalls starke Stuttgarter gibt es zwar einige personelle Probleme, dennoch will Julian Nagelsmann in Bad Cannstatt "drei Punkte holen". Dabei ist bei gleich vier Hoffenheimern Vorsicht geboten, ihnen droht eine Gelbsperre.

Rund 3500 Zuschauer werden die TSG beim Auswärtsspiel begleiten, an der Mercedes-Benz-Arena wird es keine Tageskasse mehr geben. Für eine unkomplizierte Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Vereinswebsite der TSG, dort gibt es gebündelte Informationen.

Wer die kurze Reise nicht auf sich nehmen wird, hat natürlich wieder die Möglichkeit, das Spiel im Fernsehen zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky beginnt ab 13 Uhr mit den Vorberichten, durch das Programm führen Esther Sedlaczeck und Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel kommentiert ab 15.30 Uhr Toni Tomic, in der Konferenz ist Holger Pfandt am Mikrofon.

Die ersten Bilder im Free-TV liefert die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Direkt nach Abpfiff haben Sie dagegen wie immer Zugriff auf den Spielbericht bei rnz.de, die wichtigsten Stimmen zum Aufeinandertreffen von zwei der besten Rückrundenteams liefern wir ebenfalls zeitnah. Eine ausführliche Analyse des Spiels gibt es dann am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.