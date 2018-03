Sinsheim. (pami) Endlich geht es weiter. Nach der Länderspielpause, in der viele Hoffenheimer auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften waren, steht der nächste Bundesligaspieltag vor der Tür. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft dabei nach dem torreichen Unentschieden in Gladbach auf einen unangenehmen Gegner. Der 1. FC Köln hat am 27. Spieltag die Rote Laterne an den HSV abgegeben und ist wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Die Hoffenheimer wollen den Anschluss an die internationalen Plätze halten. Vier TSG-Akteure müssen aufpassen - ihnen droht eine Gelbsperre. Mehr dazu finden Sie in unserer Statistikrubrik.

Unterstützt wird die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf dem nächsten Schritt nach Europa von zahlreichen Anhängern. Wie die Hoffenheimer vermelden ist das Spiel gegen die Kölner, wie auch das Heimspiel am 34.Spieltag gegen den BVB bereits ausverkauft. Zur Anreise in die Arena empfiehlt sich ein Blick auf die Website der TSG, dort lassen sich alle nötigen Informationen gebündelt finden. Beachten Sie bitte bei der Anreise per PKW die beiden Dauerbaustellen zwischen Walldorf und Sinsheim sowie zwischen Weinsberg und Bad Rappenau, diese können zu Verzögerungen führen.

Wer kein Ticket mehr für das Heimspiel ergattern konnte, hat natürlich die Möglichkeit das Spiel im TV zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky überträgt die Partie live. Sendungsbeginn ist um 13.00 Uhr, Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher führen dann gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Ab 15.30 kommentiert Klaus Veltmann das TSG-Heimspiel, in der Konferenz ist Jonas Friedrich am Mikrofon.

Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Die Zeit bis dahin überbrücken Sie am Besten mit dem Spielbericht auf rnz.de, den wir wie immer direkt nach Abpfiff liefern. Dann erfahren Sie, wie sich die TSG im Kampf um Europa gegen den Abstiegskandidaten aus Köln geschlagen hat. Auch die wichtigsten Stimmen bekommen Sie bei uns zeitnah. Eine ausführliche Analyse des Spiels finden Sie am Dienstag in der Printausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung - oder im E-Paper.