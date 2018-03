Zuzenhausen. (pami) Ein wichtiges Spiel im Kampf um die internationalen Plätze erwartet die TSG Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr. Dann kommt es zum Duell mit dem SC Freiburg. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz sechs, durch die Niederlage in Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende erhielt man auf dem Weg zum Ziel "Europa" einen herben Dämpfer.

Die Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Derby sind auf jeden Fall gegeben. Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem geht von einer ausverkauften Wirsol Rhein-Neckar-Arena aus: „Für den Heimbereich gibt es keine Tickets mehr. Auch beim SC Freiburg sieht es so aus, als würden alle Karten verkauft.“

Bei Anreise über die A6 sollten Sie auf jeden Fall die beiden Dauerbaustellen zwischen Wiesloch und Sinsheim sowie zwischen Weinsberg und Bad Rappenau beachten. Diese können bei ausverkaufter Arena zu Verzögerungen führen. Außerdem gibt es auf der Bahnstrecke Probleme. Wegen Bauarbeiten fahren derzeit keine Züge zwischen dem Hauptbahnhof Heidelberg und dem Bahnhof Neckargemünd.

Wer kein Ticket mehr für das badische Derby bekommen hat, kann das Spiel natürlich auch im Fernsehen verfolgen. Der Fernsehsender Sky beginnt ab 13.00 Uhr mit den Vorberichten, durch das Programm führen Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel können Sie ab 15.30 Uhr entweder in der Konferenz mit Kommentator Hansi Küpper oder als Einzelspiel mit Klaus Veltmann sehen.

Die ersten Bilder im Free-TV liefert die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr.

Die Zeit bis zur Zusammenfassung in der ARD überbrücken Sie mit dem Spielbericht auf RNZ.de, den wir gemeinsam mit den wichtigsten Reaktionen direkt nach Abpfiff liefern werden.

Eine auführliche Analyse des badischen Derbys finden Sie am Montag in der Printausgabe der "Rhein-Neckar-Zeitung" oder im E-Paper. Für die RNZ vor Ort in Sinsheim ist Nikolas Beck.