Sinsheim (pami) Es ist angerichtet. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund kann die TSG 1899 Hoffenheim mit einem Sieg die Champions-League-Teilnahme perfekt machen. Trotz der unglücklichen 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende hat es die TSG dennoch in der eigenen Hand: Bei einem Sieg mit zwei Toren Abstand ist die Qualifikation für die europäische Königsklasse in trockenen Tüchern, bei allen anderen Ergebnissen ist man auf die Parallelspiele in Leverkusen (gegen Hannover) und in Berlin (dort spielt RB Leipzig) angewiesen. Unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltages ist Julian Nagelsmann zufrieden mit der Saison seiner Schützlinge und geht mit Vorfreude in die finalen 90 Minuten.

Das Spiel gegen die Dortmunder ist seit Wochen ausverkauft. Für eine reibungslose Anreise zur Arena empfiehlt sich ein Blick auf die vereinseigene Website, die alle wichtigen Informationen für Bus, Bahn und den eigenen PKW bereithält. Das letzte Heimspiel der Saison hat neben den 90 Minuten auf dem Rasen einiges zu bieten: Die TSG wird mit Mark Uth, Serge Gnabry und Kapitän Eugen Polanski gleich drei Spieler verabschieden, das neue Heimtrikot wird präsentiert und einen Fanmarsch der TSG-Fans soll auf die Partie einstimmen.

Wer keine Karten mehr ergattern konnte, kann das Spiel natürlich im Fernsehen verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky beginnt ab 13.00 Uhr mit der Vorberichterstattung. Britta Hofmann und Sebastian Hellmann führen gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Ab 15.30 Uhr kommentiert Marcus Lindemann das Spiel, in der Konferenz ist Tom Bayer zu hören.

Die ersten Bilder im Free-TV liefert die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

