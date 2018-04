Sinsheim. (pami) Nach den erfolgreichen Spielen in den vergangenen Wochen nimmt die TSG 1899 Hoffenheim die internationalen Plätze konkreter ins Visier. So befindet man sich nach dem Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten aus Frankfurt immer noch auf Platz Sieben, der aktuell zur Qualifikation an der Europa-League berechtigt. Julian Nagelsmann machte allerdings vor dem Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten aus Hamburg klar, dass man gerne noch den einen oder anderen Tabellenplatz klettern möchte, um den Strapazen einer Qualifikationsrunde zu entgehen. Personell sieht es für das Heimspiel gegen die Rothosen, die Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz für ihre Entwicklung lobte, gut aus. Auch ein Startelfeinsatz für den lanzeitverletzten Kerem Demirbay ist möglich.

Unterstützt werden die Hoffenheimer von einer ausverkauften Arena, auch das Gästekontingent ist bereits vollständig vergriffen. Zur Anreise nach Sinsheim empfiehlt sich ein Blick auf die vereinseigene Homepage, dort werden alle wichtigen Informationen zur Anreise per PKW oder Zug zusammengefasst. Bei der Anreise über die A6 beachten Sie bitte die beiden Dauerbaustellen zwischen Walldorf und Sinsheim sowie zwischen Weinsberg und Bad Rappenau, diese können zu Verzögerungen führen.

Umfrage Saisonfinale Wo landet die TSG Hoffenheim am Saisonende? Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8 bis 12

Wer für das Duell mit dem HSV keine Karten mehr ergattern konnte hat natürlich wie immer auch die Chance das Spiel live im Fernsehen zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky beginnt ab 13.00 Uhr mit der Übertragung. Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher führen dann gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch die Vorberichte. Ab 15.30 Uhr kommentiert Roland Evers dann das Spiel, in der Konferenz ist Michael Born zu hören.

Die ersten Bilder im Free-TV liefert die ARD Sportschau ab 18.30 Uhr.

Die Zeit bis dahin überbrücken Sie am Besten mit dem Spielbericht, den wir wie immer direkt nach Abpfiff auf rnz.de liefern werden. Auch die wichtigsten Stimmen zur Partie gibt es zeitnah von uns. Eine ausführliche Analyse des Spiels gegen den HSV finden Sie am Montag in der Printausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung - oder im E-Paper.