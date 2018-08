Sinsheim. (jog) Im fünften und letzten Testspiel der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2018/2019 trennte sich die TSG 1899 Hoffenheim im Duell mit den kompakten Basken von Sociedad Deportivo Eibar mit 1:1 (0:0). Vor 9.450 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena brachte Ermin Bicakcic per Kopf (61.) „Hoffe“ in Führung, nach einer Ecke von Nadiem Amiri zappelte der Ball im Netz - Standards hatten die „Nagelsmänner“ im Laufe dieser Woche explizit trainiert.

Den unglücklichen Ausgleich markierte Kapitän Kevin Vogt (83./Eigentor). Dazu gab es noch einen Wermutstropfen: Mittelfeldregisseur Kerem Demirbay (53.) verletzte sich am linken Sprunggelenk und musste nach 55 Minuten ausgewechselt werden. "Das sieht nicht gut aus", sagte Julian Nagelsmann.

Am kommenden Samstag bestreitet die TSG ihr erstes Pflichtspiel der Saison beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff der Partie in der 1. Runde des DFB-Pokals ist um 15.30 Uhr.