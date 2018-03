Sinsheim. (awi) Die TSG 1899 Hoffenheim greift wieder die internationalen Plätze an. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann besiegte einen schwachen VfL Wolfsburg souverän mit 3:0 (1:0) und pirschte sich damit zunächst bis auf einen Punkt an den Tabellensechsten RB Leipzig heran.

Für die vor allem in der ersten Halbzeit hoch überlegenen Kraichgauer trafen zunächst der starke Nico Schulz (18. Minute) und Serge Gnabry zum vorentscheidenden 2:0 (77.). Gnabry war auch entscheidend am dritten „Hoffe“-Treffer beteiligt, der drei Minuten später durch ein Eigentor der Wolfsburger fiel (80.). Vor offiziell 25500 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena wurden die Hoffenheimer lautstark durch ihre Fans unterstützt und gerieten nie ernsthaft in Gefahr.

Die Reaktionen zum Spiel:

Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim: "Wir haben verdient gewonnen. Wir sind nicht optimal ins Spiel gekommen, waren dann aber nach den ersten zehn Minuten überlegen."

Bruno Labbadia, Trainer VfL Wolfsburg: "Es ist nicht lustig, nach so einem Spiel Rede und Antwort zu stehen. Wir haben durch das 0:1 total unsere Linie verloren und hatten Glück, zur Halbzeit nur 0:1 hinten zu liegen. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren."

Nico Schulz, Torschütze zum 1:0: „Wurde Zeit, dass ich mal ein Tor gemacht habe. Es ist ganz wichtig, dass wir mal wieder zu Null gespielt haben. Wir haben es bis auf 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht.“

Kevin Vogt, Kapitän TSG Hoffenheim: „Wir standen heute sehr kompakt und haben in der ersten Halbzeit viele Chancen kreiert. Der einzige Mangel war, dass wir nur mit einem 1:0 in die Pause gehen.“

Pavel Kaderabek: „Die erste Halbzeit war wirklich überragend von uns, die beste in der Rückrunde. Leider stand es nur 1:0 in der Halbzeit. Die Stimmung heute war sehr gut.“