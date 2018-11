Sinsheim. (pami/jog/awi) Wieder einmal steht die TSG 1899 Hoffenheim in der Champions-League nach großem Kampf ohne Ertrag da. Mit 3:2 (2:2) mussten sich die Kraichgauer am Dienstagabend Schachtar Donezk geschlagen geben. Der erste Erfolg in der Königsklasse lässt damit weiter auf sich warten. Die Chancen auf ein Überwintern in Europa sind deutlich gesunken. Den Akteuren war die Enttäuschung nach Schlusspfiff anzumerken.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: (bei DAZN) "Wir brauchen nicht in die Kerbe schlagen, die wir gegen Berlin aufgemacht haben. Das ganze Spiel haben wir bis auf die beiden Aktionen am Anfang gut verteidigt. Sonst war der Gegner in Halbzeit Eins chancenlos. Die Gelb-Rote Karte war ein Skandal in meinen Augen. Ich finde, dass war zweimal keine Gelbe Karte. In Unterzahl machen wir dann ein klasse Spiel. Wir ärgern uns über das Ergebnis weil wir den Lucky Punch machen müssen. Am Ende des Tages ist das auch die Qualität so etwas zu nutzen. Trotzdem will ich den Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben sehr geackert. Jetzt geben wir Gas und versuchen unsere Chance gegen Manchester City zu nutzen."

Oliver Baumann, 1899 Hoffenheim: "Wir haben wieder eine große Moral hingelegt. Es ist einfach bitter, weil wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Truppe."

Steven Zuber, 1899 Hoffenheim: (bei DAZN) "Ich glaube alle im Stadion sind sehr enttäuscht. Wir haben wieder einmal ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende entscheiden dann die kleinen Dinge im Fußball. Wir haben heute zu viele kleine Fehler gemacht. Vor allem im Sechzehner haben wir nicht so gut verteidigt und vorne einige Chancen nicht genutzt."

Nico Schulz, 1899 Hoffenheim: "Wir haben uns wieder einmal für den hohen Aufwand nicht belohnt."

Pavel Kaderabek, 1899 Hoffenheim: "Wir haben bisher in fünf Spielen noch keinen Sieg gemacht. Das ist einfach schlecht."