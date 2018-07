Sinsheim. (pami) Am Samstag den 18. August um 15.30 Uhr wird die TSG 1899 Hoffenheim mit dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die neue Spielzeit starten. Damit die Anhänger der TSG möglichst stressfrei zum Auswärtsspiel am Betzenberg reisen können hat der Fanverband Supporters Hoffenheim bei der Deutschen Bahn einen Sonderzug beantragt, der inzwischen genehmigt ist. Dieser wird am Spieltag zwischen Sinsheim und Kaiserslautern verkehren, eventuelle Zwischenhalte in Heidelberg und Neckargemünd werden gerade noch abgeklärt. Dies gab der Fanverband auf Facebook bekannt.

Die Fahrt im Zug ist bei Besitz einer Eintrittskarte für die Partie kostenlos, da sowohl Sinsheim als auch Kaiserslautern im VRN-Netz liegen. Genaue Informationen zur Fahrt folgen in den kommenden Wochen.