Zuzenhausen. (pami) Für Julian Nagelsmann ist es eine Reise in die nahe Zukunft, für die TSG-Fans eine weite Anreise an einem Montagabend. Um 20.30 Uhr treten die Kraichgauer am Montag gegen RB Leipzig an und wollen nach dem 3:0 gegen Hannover 96 nachlegen. Gegen den Champions-League-Anwärter wartet ein hartes Stück Arbeit auf die TSG - beide Spiele in dieser Saison gingen verloren.

Für das Spiel bei den Roten Bullen gibt es noch Steh- und Sitzplatzkarten an der Tageskasse zu erwerben. Diese öffnet um 18 Uhr. Alle Fans, die nach Leipzig reisen, sollten noch einen Blick auf die Hoffenheimer Website werfen. Dort sind die wichtigsten Informationen aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass es bei der Anreise per Auto rund um das Stadion zu erheblichen Verzögerungen kommen kann.

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Alle Daheimgebliebenen können das Spiel auch im Fernsehen verfolgen. Eurosport überträgt die Montagsspiele live im Stream oder Pay-TV. Ab 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte live aus dem Stadion. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt RTL Nitro ab 22.15 Uhr.

Den Spielbericht zum Hoffenheimer Auftritt in Leipzig finden Sie wie immer direkt nach dem Abpfiff auf rnz.de. Auch die wichtigsten Stimmen zum Spiel gibt es zeitnah an gleicher Stelle. Eine ausführliche Analyse zum Spiel steht am Dienstag in der Printausgabe - oder im E-Paper.