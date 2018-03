Zuzenhausen. (run) Wo geht die Reise für die TSG Hoffenheim in dieser Saison noch hin. Am Samstag um 18.30 Uhr hat das Team von Julian Nagelsmann die Möglichkeit, wieder in Richtung Europa zu steuern. Mit einem Sieg wäre 1899 zumindest punktgleich mit dem Konkurrenten um einen Europacup-Platz. Hochspannung ist also angesagt. Und nach dem 4:2 gegen Mainz am vergangenen Wochenende ist das Team von Julian Nagelsmann auch wieder richtig gut drauf.

Wer in Gelsenkirchen vor Ort dabei sein will, hat noch die Möglichkeit, vor der Veltins-Arena an der Gästekasse Süd Tickets zu kaufen. Auch im neutraleren Bereich des Stadions gibt es noch freie Plätze.

Für die Anreise nach Gelsenkirchen lohnt sich ein Blick auf eine hilfreiche Seite der "Veltins-Arena". Hier sind die besten Verbindungen mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgeführt.

Wer nicht vor Ort sein kann, hat natürlich die Möglichkeit, das Spiel im Fernsehen zu schauen. Ab 17.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender Sky mit der Vorberichterstattung. Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher stimmen die Zuschauer dann mit den Sky-Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund auf den Spieltag ein.

Dann erfahren Sie auch, ob Mark Uth wirklich in der Startelf steht. Der Hoffenheimer Torjäger wechselt nach der Saison zum FC Schalke 04 und steht deshalb bei seinem neuen Arbeitgeber vor einem besonderen Spiel.

Wie sich Uth und die TSG geschlagen haben, können Sie ab 23.05 Uhr auch noch im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF sehen.

Den Spielbericht und die wichtigsten Reaktionen bekommen Sie direkt nach dem Spiel natürlich auch auf RNZonline geliefert. Eine ausführliche Analyse und Einordnung des Spiels lesen Sie am Montag in der Printausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung oder im E-Paper. Für die RNZ als Reporter vor Ort ist Achim Wittich.