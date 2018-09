Sinsheim (nb) - Geschafft! Mit einem 3:1 (0:1) gegen den SC Freiburg hat die TSG Hoffenheim die ersten drei Punkte in der Bundesliga-Saison 2018/2019 eingefahren. Es war aber ein hartes Stück Arbeit. Die Reaktionen der Beteiligten haben wir für Sie zusammengestellt:

Lars Voßler, Vertreter von SC-Trainer Christian Streich: "Ich hab hier ein intensives Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Wir haben uns vorgenommen, aggressiv und früh anzulaufen, das ist uns in der ersten Hälfte auch gut gelungen. Dann machen wir das Tor, haben noch die Chance auf ein zweites Tor, als Flo Niederlechner alleine aufs Tor zuläuft. Trotzdem gehen wir mit einem guten Gefühl in die Halbzeit. Dann aber bekommen wir solch ein ,Slapstick'-Tor. Wenn du solche Fehler machst, wird es schwer, hier drei Punkte zu holen - und so war's dann auch."

Julian Nagelsmann, TSG-Trainer: "Wir haben sehr gut angefangen, die Verletzung von Ermin (Bicakcic) war dann ein Bruch im Spiel. In der Pause haben wir dann sehr mutig umgestellt auf 4-3-3 und haben das sehr gut gemacht und verdient das 2:1 herausgespielt. Am Ende haben wir es ganz ordentlich verteidigt, anders als die letzten Jahren, in denen wir häufig noch ein Ei gefangen haben. Wir haben sicherlich nicht unverdient gewonnen."

Leonardo Bittencourt, Mittelfeldspieler der TSG: "Ich dachte eigenlich, dass ich bei meinem Tor kein abseits war, aber dafür ist die Technik da. Schade, denn ich hätte natürlich gerne mein erstes Tor gemacht, aber wichtig ist, dass die Mannschaft gewonnen hat. Kompliment, wie wir in der zweiten Hälfte trotz drei verletzten Innenverteidigern zurückgekommen sind. Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein."

Adam Szalai, Doppeltorschütze der TSG: "Das war eine unglaubliche Teamleistung. Denn die erste Halbzeit war das nicht optimal, nutzen viele Chancen nicht, dann bekommen wir so ein unnötiges Tor und haben noch drei Verletzte. Da kann sich jeder vorstellen, wie die Stimmung in der Halbzeit war. Risenkompliment, wir stellen das System um und drehen das Spiel gegen Freiburg, gegen die es immer schwer war in den letzten Jahren. Deshalb bin ich einfach glücklich, aber auch traurig über die Verletzungen."

Florian Niederlecher, Stürmer des SC Freiburg: "Wir müssen mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gehen und bekommen dann zwei doofe Gegentore. Die dürfen so in der Bundesliga nicht fallen, da wurden wir eiskalt bestraft. Das dritte Gegentor fällt dann, weil wir alles nach vorne geworfen haben. Das ist es sch... Gefühl, denn Hoffenheim wäre heute definitiv schlagbar gewesen."

