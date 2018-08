München. (nb) Über das 1:3 der TSG Hoffenheim beim FC Bayern München wird weiter aufgeregt diskitiert. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Elfmeter-Entscheidung, die zum 2:1 für die Bayern führte. Wir haben die wichtigsten Reaktionen der Protagonisten zusammengestellt.

Julian Nagelsmann, Trainer der TSG 1899 Hoffenheim: "In der zweiten Halbzeit waren wir richtig gut, bis es dann zum Elfmeter kam, der in meinen Augen keiner war. Offenbar waren die Herren in Köln da noch nicht auf dem Platz. Wenn jedes Mal Foul gepfiffen wird, nur weil ein Spieler einen anderen blockiert, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Fußball ist nun mal ein Kontaktsport."

Alexander Rosen, Manager TSG Hoffenheim: Mir liegt zu harsche Kritik immer fern. Gerade an den Schiedsrichtern. Aber jetzt hatten wir gerade eine WM, wo wir wunderbar gesehen haben, da gibt es einen leitenden Schiedsrichter aus Zimbabwe, einen Vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien, und im Videoraum sitzt einer aus Uruguay. Und die hatten alle keine Testphase Und machen diesen Videobeweis zu etwas Wunderbarem, nämlich etwas sehr Sinnvollem für dieses Spiel. Und dann kommen wir, die Deutschen. Da kann man sich eigentlich nur an den Kopf langen. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte. Diese Szene muss man zumindest überprüfen. Da muss doch ein Hinweis kommen, ansonsten macht das einfach keinen Sinn. Diese eine Szene, die die Entscheidung bringt, hat dieses Spiel einfach nicht verdient."

Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München: "Der Sieg war auch in der Höhe verdient, wenn man auf die Chancen schaust. Aber Hoffenheim hat uns das Leben schwer gemacht. Den Elfmeter hätte ich nicht gegeben. Man muss schon sagen, dass in der ersten Hälfte viel Härte von Hoffenheimer Seite im Spiel war. Dass Adams da auf dem Feld bleibt, lasse ich mal so stehen. Normal hätte er schon viel früher vom Feld gehört."

Nico Schulz, Linksverteidiger der TSG: "Die Elfmeterszene habe ich noch nicht gesehen, es ist mir aber auch egal, ob es einer war, denn ich kann es jetzt nicht mehr ändern. In der zweiten Halbzeit haben wir die Bayern teilweise sogar dominiert, aber das 2:1 nicht gemacht. Gegen Bayern musst du versuchen, aus wenig viel zu machen. Insgesamt können wir viel besser spielen als heute. Für Kingsley Conan tut es mir leid, ich hoffe, er hat sich nicht schlimmer verletzt, aber es war auf jeden Fall keine Absicht von mir."

Havard Nordtveit, Abwehrspieler der TSG: "Das war kein Elfmeter, fertig. Klar, als erfahrener Spieler hätte ich auf den Beinen bleiben sollen und versuchen, ohne Grätsche zu blocken. Aber als er den Ball berührt, hebt er sofort ab und landet auf mir. Ich habe sofort zum Schiedsrichter gesagt, dass es kein Elfer war - er meinte nur: Havard, no."