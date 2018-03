Augsburg. (nb/pami) Gegen den FC Augsburg schaffte es die TSG 1899 Hoffenheim endlich einmal wieder eine Führung zu Ende zu bringen. Mit dem 2:0-Erfolg gegen die Fuggerstädter klopft man wieder sachte an die Tür nach Europa. rnz.de hat die wichtigsten Stimmen zur Partie gesammelt.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Es war ein verdienter Sieg gegen einen Gegner, der vor allem zu Hause schwer zu bespielen ist. Unsere Präsenz im Mittelfeld war gut, wir wussten, dass wir Konterräume bekommen, wenn wir die zweiten Bälle gewinnen. Das haben wir in der ersten Halbzeit ein paar Mal gut genutzt, mussten dann aber aus zu spitzen Winkeln abschließen. Zum Glück gehen wir dann in Führung, aus einer nicht ganz so gefährlichen Situation heraus.

In der zweiten Halbzeit hatten wir kurz nach dem 2:0 noch ein, zwei gute Konterchancen, ein drittes Tor wäre aber wohl auch nicht verdient gewesen. Das 2:0 geht aber in Ordnung. Das Spiel hatte schon eine besondere Bedeutung gegen einen punktgleichen Gegner. Daher sind wir jetzt froh, dass wir endlich mal wieder mit drei Punkten zurück in den Kraichgau fahren können.

Nico Schulz, 1899 Hoffenheim: Wir haben vor dem Spiel einen klaren Plan bekommen, dass wir auf diesem Platz nicht in Schönheit sterben wollen, sondern einfachen Fußball spielen wollen. Das haben wir gut umgesetzt. Wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht, viel Wille gezeigt. Dass wir die Qualität haben, wissen wir - und haben es heute auch gezeigt.

Oliver Baumann, 1899 Hoffenheim: Boah, endlich mal wieder zu Null gespielt. Wir sind sehr glücklich heute, es war ein bisschen ein anderes Spiel, der Platz war nicht gut. Darum haben wir viele lange Bälle geschlagen und sind dann auf die zweiten Bälle gegangen. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen - ich denke, das war heute einer der Schlüssel. Außerdem haben wir eine überragende Moral gezeigt und von vorne bis hinten verteidigt. Das sollte die Grundlage für uns in den nächsten Wochen sein, um oben dranzubleiben.

Manuel Baum, Trainer FC Augsburg: In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften eigentlich neutralisiert. Bitter war, dass wir nicht mit 0:0 in die Pause gehen. Das 0:1 fällt wie aus dem Nichts, obwohl wir im eigenen Strafraum in Überzahl sind. Insgesamt haben wir zu wenig Bälle behauptet und müssen uns daher an die eigene Nase fassen. Nach dem frühen 0:2 wurde es natürlich noch schwerer, aber da hatte ich auch nie das Gefühl, dass wir die Überzeugung haben, das Spiel noch drehen zu können.